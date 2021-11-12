Ahirete İman

Ahirete iman Allah’ın varlığını kabul eden pek çok inanç ve dinde mevcuttur, ancak ahiret hayatının mahiyeti safhaları ve tasviri çeşitli din ve inançlara göre farklılık arz eder. Ahiret kelimesi Kuran da çok sık geçer genellikle de el-yevmül-ahir son gün eddarül-ahire veya darül-ahire son ikamet mahalli en neşetül-ahire ikinci yaratılış son hilkat tarzında veya dünya ile karşılaştırılmalı olarak zikredilir.

Ahiret kelimesi Kuran da yalın olarak kullanıldığında eddarül-ahire ahiret yurdu manasına gelir. Kuranı kerimde Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Yusuf, Hz Musa, Hz İsa başta olmak üzere birçok peygamberin ahirete imana vurgu yaptıkları ve ümmetlerine ahirete imanı terkin ettikleri bildirilmektedir. Kuranı kerim ahirete imana diğer ilahi kitaplardan çok daha fazla yer ayırmış konu ile ilgili ayetler bilhassa Mekke’de inen surelerde sıkça tekrarlanmıştır. Kuran ahirete iman konusunun çerçevesini çizdiği gibi konunun detaylarını da belirlemiş safhalarını merhalelerini en ayrıntılı bir şekilde izah etmiştir. Allah Resulü de ahirete imanı inanılması zorunlu esaslardan birisi olarak öğretmiştir.

Cebrail (A.S) iman nedir sorusuna şu cevabı vermiştir; İman Allah’a meleklerine kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerri ile inanmaktır. Ahirete iman mümin olmanın temel şartlarından biridir. Kuranı kerim de onlar gayba inanırlar, namazı dost doğru kılarlar kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar, yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret güne de kesinlikle de inanırlar. Bakara suresi 3 ve 4 ayetleri. Ahirete inanmak insanların bireysel ve toplumsal ve evrensel boyutları ile güçlü bir biçimde ilişkilidir.

Peygamber Efendimiz şöyle demiştir; “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin, Allah’a ve Ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin, Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayr söylesin ya da sussun, Allah’a ve Ahiret gününe inanan asla içki içilen sofrada oturmasın” buyurmuştur.

Ahiret hayatına inanmak insan hayatında önemli yer tutar, yön verir değer kazandırır bu inanç insana bütün davranışlarını yüce bir gaye için yaptığı bilincini aşılar dünya hayatını iyilik, yardımseverlik, yalnızca Allah’a kul olma Salih ameller işleme üzerine inşa eder. Ahirete iman bilinci ile hareket eden ve bu bilinç doğrusunda yaşayan bireyler erdemli, ahlaklı, hak ve hukuka riayet etmeyi başkalarına saygı göstermeyi kısaca yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi şiar edinirler. Bizlerde bu his ve şuurla Allah’a ve ahiret gününe iman edelim. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun.