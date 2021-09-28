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Ahlat Belediye Başkanı hayran kaldı

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nı ziyaret etti.
Ahlat Belediye Başkanı hayran kaldı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi Parkı'nı gezdirerek müzenin genel özellikleri ve yapılış amacı hakkında bilgi verdi.
Konuk Başkan Abdulalim Mümtaz Çoban, müzeyi bir hayranlıkla incelerken, " Muhteşem bir hazineyi bir araya toplamışınız. Tüm belediye başkanlarının bu özel müzeyi mutlaka gezip görmesi gerekiyor. Bu müze tarihimizi anlattığı gibi içerdiği sosyal kültürel  donatılarla da tam bir üniversite, eğitim yuvası haline gelmiş. Burayı gezip de etkilenmemek mümkün değil. Enver Başkan'ı böyle bir eseri ülkemize kazandırdığı için tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

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BÜYÜK BİR FIRSAT
Başkan Demirel de, müzenin Türk tarihini, heykel, resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlattığını belirterek, "İstiyoruz ki insanımız, tarihini yalan yanlış, doğruluğu teyide muhtaç kaynaklardan değil; doğru kaynağından; gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek öğrensin. Bu müzemiz tarihini öğrenme, yaşama, yaşatma ve geleceğe aktarmak isteyen herkes için büyük bir fırsattır" dedi.

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MÜZEDE NELER VAR?
Bağlıca Mahallesi'nde 60 bin metre kare alan üzerine kurulu olan, 5 bin metre kare kapalı alana sahip Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda, Ergenekon'dan günümüze şanlı Türk tarihini heykel, kompozisyon, panaromik resim, rölyef ve bilgi panolarıyla anlatıyor. 206 heykel ,7 kompozisyon, 4 panaromik resim, 3 Frig kabartması, Göktürk ve Uygur anıtlarının replikaları ile 40 bin kitaplık kütüphane, 650 kişilik konferans salonu, 1.500 kişilik amfi tiyatro yer alıyor.

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