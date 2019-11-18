Ahmed Kutucu: Almanya'yı hiç istemedim

A Milli Takım'da ilk kez bir resi maçta forma giyen Ahmed Kutucu, Andorra karşılaşması sonrası konuştu.

AMilli Takım'ın Andorra ile oynadığı EURO 2020 H Grubu son maçına 11'de başlayan ve bir ilk yaşayan Ahmed Kutucu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk kez Milli Takım'da görev yapmasıyla ilgili konuşan Ahmed Kutucu, "İlk heyecan çok fazlaydı. Gurur verici bir duygu. Güzel bir maçtı, kazandık" dedi.

19 yaşındaki hücum oyuncusu ayrıca "A Milli Takım'da oynamak güzeldi oynamak zevk verdi. Takım arkadaşlarım yardımcı oldu." diye konuştu.

Almanya'yı hiçbir zaman düşünmediğni söyleyen Ahmed, "Ben fikrimi değiştirmedim, her zaman Türkiye'de oynamak istemiştim. Benim aklımda Almanya hiçbir zaman olmadı." ifadelerini kullandı.