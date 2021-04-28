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Ahmet Ağaoğlu: Biz gideriz hoca kalır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile aralarında sıkıntı olduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.
Ahmet Ağaoğlu: Biz gideriz hoca kalır

Süper Lig'in 38'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 10 kişi kaldıktan sonra takım olarak zorlandıklarını kaydeden Ağaoğlu, "Ortada bir maçtı. Fırsatlarımız da vardı. 10 kişi kaldıktan sonra biraz zorlandık ancak 1 puan almasını becerebildik. Hedeften biraz uzaklaşınca bu tür maçların sıkıntılı geçmesi doğal ancak on kişiye rağmen oyun içerisinde yapılan değişiklikler sonrası hareketlilik yaşadık. Son dakikalarda bulduğumuz golle 1 puanı aldık" diye konuştu.

"HESAPLARI KULÜP ÜZERİNDEN YAPMASINLAR"

Abdullah Avcı ile aralarında sorun olduğu yönünde çıkan iddiaları değerlendiren Ağaoğlu, "Geçtiğimiz hafta içerisinde hoca üzerinden şahsıma yapılan birtakım dedikodular var. Hocayla aramızda sorun olduğuna dair. Şu kadarını söyleyeyim takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'dır. Hocayla 3 sene anlaştık daha 2 yılı var, inşallah başarılı olur ve daha fazla sözleşme imzalarız. Trabzonspor gibi takımlarda en önemli şey istikrardır. Tüm samimiyetimle söylüyorum, biz Abdullah hocayla bu istikrarı yakalayacağız. Takımın oynadığı futbola bakarsak göze hoş gelmeyen bir futbol olabilir ama istikrarı takım içerisinde sağlayarak takımı 4'üncülüğe kadar çıkardı. Bana göre yapabileceğinin en iyisini yaptı. Benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Biz gideriz hoca kalır. Bazı insanların ince hesaplarının olması son derece doğal ama benimle yapılacak ince hesapları hoca ve kulüp üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe hem de hocaya zarar verir. Ertuğrul Doğan'la aramızda sıkıntı olduğuna dair söylentiler oldu. 10 Ağustos 2018 tarihini Trabzonsporlular sakın unutmasın. Borçlardan dolayı lisans çıkartılamayacağı dedikodusu konuşulurken Ertuğrul Doğan o problemi çözen bir insandır. Çok değerli bir yöneticidir. Trabzonspor'umuzda uzun yıllar yöneticilik yapacaktır. Camianın en fazla ihtiyacı olan şey sukunet ve istikrar. Trabzonspor camiası da bunları bozacak haberlere prim vermesin" açıklamasında bulundu.

TRANSFER MÜJDESİ

Transferlere ilişkin de konuşan Ağaoğlu, "Transferle ilgili olarak da hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesiyle ön anlaşma sağladık. Bir tanesiyle de çok büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde prensip anlaşmasına varacağız. Yine hocanın talepleri doğrultusunda 3 futbolcu daha var. Hazırlık kampına bu oyuncularla gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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