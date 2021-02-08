  • BIST 1.535
  • Altın 417,523
  • Dolar 7,0778
  • Euro 8,5250
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında kötü zemine rağmen galip geldiklerini belirtti.
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü

“BU SAHADA FUTBOL OYNAMAK MUCİZE”

Karşılaşma sonrası stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Galibiyet ve 3 puan her zaman iyidir" dedi. Karşılaşmanın oynandığı stadın zeminin kötü olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Yalnız bu sahada futbol oynamak bir mucize. Ben sadece kendi takımım adına konuşmuyorum Malatyaspor'da burada top oynuyor. Yeni Malatyaspor için de dezavantaj, kendi sahalarının avantajını gerektiği gibi kullandığını sanmıyorum. Zemin çok kötüydü. Her şeyin ötesinde hemen hemen futbolun kalitesinden atılan gol ve alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

“MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ”

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte takımın görüntüsünün ciddi şekilde değiştiğini ve yükselen grafiğinin olduğunu belirten Ağaoğlu, "Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosu ile Abdullah Avcı'dan öncesi, Abdullah Avcı'dan sonrası olarak değerlendirmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olur. Tabi bunun ötesinde devre arasında yaptığımız 3 transferden ikisi çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki kısa sürede o fiziki gücü yakalayacak, takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, her zaman şunu diyor, Maç seçmiyoruz. Maç maç ilerliyoruz, bir sonraki maça bakacağız. Sezon bittiği zaman nerde olduğumuzu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber08 Şubat 2021 Pazartesi 15:23
  • Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı08 Şubat 2021 Pazartesi 14:33
  • Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Antalya'daki Kovid-19 tedbirlerine övgü08 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Antalyaspor, yakaladığı sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu08 Şubat 2021 Pazartesi 11:47
  • Sivasspor galibiyet hasretini sonlandırdı08 Şubat 2021 Pazartesi 11:00
  • NBA'de Utah Jazz ve Sacramento Kings'ten üst üste 4. galibiyet08 Şubat 2021 Pazartesi 10:38
  • Fenerbahçe, kupada yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak08 Şubat 2021 Pazartesi 10:16
  • Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra Super Bowl'da şampiyon08 Şubat 2021 Pazartesi 09:14
  • Beşiktaş 10 kişiyle zirveye tutundu08 Şubat 2021 Pazartesi 09:12
  • Şampiyonlar Ligi'ndeki Leipzig-Liverpool maçı Macaristan'da yapılacak07 Şubat 2021 Pazar 16:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti