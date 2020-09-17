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Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, "İkinci sezon maçlarının yüzde 50 fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye giriyor." dedi.
Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Conrad Istanbul Bosphorus'ta yapılan Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Ağaoğlu, "Alexander Sörloth, bizim kiralık oyuncumuz. Crystal Palace'ın oyuncusu. İkinci sezon maçlarının yüzde 50 fazlasını oynadığı takdirde 6 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye giriyor. Bugün ver 6 milyonu oyuncuyu al durumu yok. 2020-21 sezonun maçlarının yüzde 50'sinden fazlasını oynadığı takdirde bu devreye giriyor." diye konuştu.

"Sörloth'a Leipzig ve iki kulübün ilgisi var"
Sörloth'un Almanya takımlarınan Leipzig'e gitmek istediğini kaydeden Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Sörloth'a Leipzig ve iki kulübün ilgisi var. Oyuncu da Leipzig'e gitmek istiyor. Bizim ciddi ısrarlarımız oldu ama oyuncunun da gitme ısrarı var. Bu işin dört tarafı var. Biraz sıkıntılı bir süreç. Bir de oyuncu ile yapılan sözleşmede de sürekli olarak telaffuz edildiği için söyleyeyim, 9 milyon avroluk serbest kalma maddesi de var. Dört tarafın da mutabakatı ile çözülecek bir durum. Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması lazım önce. Şartlar netice itibarıyla dönüp dolaşıp finansal getiriye bağlanıyor. Kulüp olarak bizim ciddi bir talebimiz vardı. Crystal Palace da aynı miktarı talep ediyor. Tamamen finansal bir noktada kitlendi olay. Önümüzdeki 48 saat içinde çözülürse çözülür. Çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Oyuncu zaten şu an bizim kiralık oyuncumuz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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