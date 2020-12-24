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Ahmet Akça kimdir?

HSK kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Ahmet Akça kimdir?
Ahmet Akça kimdir?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle birçok hakim ve savcının görevler yerinde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Ahmet Akça'da bulunmaktadır. Peki, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Ahmet Akça kimdir? Gelin birlikte bakalım…

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Akça 1973 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini de Ankara'da tamamladı.

Ahmet Akça, 1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu.

Bir yıllık avukatlık stajının ardından Ahmet Akça, 1997 yılında Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı ve görev yaptı.

25.07.2018 Tarihli HSK Kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Akça 24.12.2020 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

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