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Ahmet Davutoğlu’nun partisi kurucular listesi belli oluyor

Son dakika haberlerine göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti kurma çalışmalarında sona geldi. Davutoğlu’nun partisi kurucular listesi netleşti. Kuruluş dilekçesi bir iki güne Bakanlığa sunulacak. İşte yeni parti kurucular kurulu listesi:
Ahmet Davutoğlu’nun partisi kurucular listesi belli oluyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den ayrıldıktan sonra giriştiği yeni parti çalışmalarında sona geldi. Davutoğlu’nun partisi birkaç güne kadar resmen kuruluyor. Davutoğlu’nun partisi kurucular kurulu listesi de büyük ölçüde netleşti. 

Peki Davutoğlu’nun partisinin adı ne, Davutoğlu’nun partisi kurucular kurulunda kimler var? 

Edinilen bilgilere göre, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ekibi parti kurma çalışmalarını tamamladı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde resmi girişimde bulunmaya hazırlanıyor. 

Partinin kuruluş dilekçesinin Bakanlığa heran verilebileceği belirtiliyor. Dilekçenin resmen Bakanlığa sunulmasının ardından partinin üç beş güne kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. 

Davutoğlu’nun partisi kurucuları arasında daha önce AK Parti’den milletvekilliği yapmış pekçok isim bulunuyor. 

Edinilen bilgilere göre, yeni parti kurucular kurulu 130 isimden oluşuyor. 

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Davutoğlu partisinin kurucular kurulunda kimlerin yer aldığı konusunda, Başkent kulislerine sızan bilgilere göre de, şu isimler öne çıkıyor:

Nedim Yamalı, 
Selçuk Özdağ,
Kerim Özkul, 
YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, 
Eski HSYK üyesi Ali Aydın, 
Mesut Özakcan, 
Talha Erol Durmaz, 
Coşkun Çakır, 
Abdullah Başçı, 
Ayhan Sefer Üstün, 
Mustafa Öztürk, 
Selim Temurci, 
Ümit Yardım, 
tyen Mahçupyan, 
Hakan Albayrak, 
Ömer Faruk Başaran, 
Cuma İçten,
Ali Sarıkaya, 
Ömer Ünal, 
İbrahim Turhan, 
Feramuz Üstün, 
Mehmet Ali Pulcu,
Cemalettin Kani Torun… 

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