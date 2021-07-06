Ahmet Er Amcadan Çağrı - 4

Amarikan kanunları üzerinde Allah (c.c)’ın kanunları vardır.

1992 de ABD de bir zencinin polisler tarafından aşırı derecede dövülmesinin ardından yapılan mahkemede beyaz polislerin beraat etmeleri üzerine çıkan olaylarda 100’e yakın insan ölmüş, beş yüze yakın insan yaralanmış ve büyük maddi zarar meydana gelmiştir. Olayların büyümesi üzerine televizyona koşan Devlet Başkanı Bush: ‘’Amerika’nın kanunları üzerinde Allah’ın kanunları vardır’’ diyerek insanlığa mutlak gerçeği açıklamıştır ki bu son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in emirleridir ve bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)’in yoludur.

DÜNYADAN YÜKSELEN FERYATLAR

Dünya Savaşı’ndan sonra daha sıhhatli bir Dünya düzeni kurmak isteyen ABD Başkanı Wilson şöyle diyordu: ‘’ Bugünkü medeniyetimiz manevi vasfını yeniden elde edip ruhi ihtiyaçlarımıza cevap vermedikçe maddi bakımdan da bekamızı sağlamayacaktır.’’

ABD Eski Dışişleri Bakanı Dulles ; NATO’nun ve Amerika’nın Hür Dünya’nın karşılaştıkları zorluklarını ve meselelerini açıkladığı Harp ve Sulh adlı eserinde şöyle diyor: ‘’ Memleketimizdeki kanun ve nizamlar kötü sonuçları önlemek için gerekli olan ruhi ihlası da doğurmuyor ve insanlarımız sapkınlık içindedir. Mesele maddiyatla ilgili değildir. Çünkü maddi şeyleri istihsal ve imâl alanında en büyük imkana sahibiz. Bizim tek eksiğimiz gerçek ve sağlam bir imândan yoksun oluşumuzdur. Bu iman olmayınca hiçbir şeye sahip olmuş sayılmayız. Bu eksikliğimizi ne kadar zeki ve akıllı olursa olsun diplomatlarımız, ne kadar çok keşif ve icatlarda bulunursa bulunsun bilginlerimiz gideremezler. İnkâr ve materyalizme saplanmaktan içtimai adaleti elde etmek hususunda acıklı bir başarısızlığa uğradık. Açıkca bilmeliyiz ki; Hür bir cemiyet demek onun her ferdi kendi nefsi için çalışır demek değildir. Hür bir cemiyet ahenkli bir cemiyettir. İnsanlar Allah (c.c)’ın himayesinde kardeşçe yaşamak için yaratılmışlardır. Daha yüksek frekanslı radyo istasyonları kurmamızda hiçbir fayda yoktur. Bugüne kadar söylediklerimizden daha doğru söyleyecek bir şeyimiz yoksa.’’

Bugünün medeniyeti, insanlığa verilecek bir mesajı kalmadığını itiraf ediyor.



