  • BIST 1.392,640
  • Altın 500,68
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C

Ahmet Er Amcadan Çağrı - 4

» »
Alperen Aydın

Amarikan kanunları üzerinde Allah (c.c)’ın kanunları vardır.

 1992 de ABD de bir zencinin polisler tarafından aşırı derecede dövülmesinin ardından yapılan mahkemede beyaz polislerin beraat etmeleri üzerine çıkan olaylarda 100’e yakın insan ölmüş, beş yüze yakın insan yaralanmış ve büyük maddi zarar meydana gelmiştir. Olayların büyümesi üzerine televizyona koşan Devlet Başkanı Bush: ‘’Amerika’nın kanunları üzerinde Allah’ın kanunları vardır’’ diyerek insanlığa mutlak gerçeği açıklamıştır ki bu son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’in emirleridir ve bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)’in yoludur.

DÜNYADAN YÜKSELEN FERYATLAR 

Dünya Savaşı’ndan sonra daha sıhhatli bir Dünya düzeni kurmak isteyen ABD Başkanı Wilson şöyle diyordu: ‘’ Bugünkü medeniyetimiz manevi vasfını yeniden elde edip ruhi ihtiyaçlarımıza cevap vermedikçe maddi bakımdan da bekamızı sağlamayacaktır.’’ 
ABD Eski Dışişleri Bakanı Dulles ; NATO’nun ve Amerika’nın Hür Dünya’nın karşılaştıkları zorluklarını ve meselelerini açıkladığı Harp ve Sulh adlı eserinde şöyle diyor: ‘’ Memleketimizdeki kanun ve nizamlar kötü sonuçları önlemek için gerekli olan ruhi ihlası da doğurmuyor ve insanlarımız sapkınlık içindedir. Mesele maddiyatla ilgili değildir. Çünkü maddi şeyleri istihsal ve imâl alanında en büyük imkana sahibiz. Bizim tek eksiğimiz gerçek ve sağlam bir imândan yoksun oluşumuzdur. Bu iman olmayınca hiçbir şeye sahip olmuş sayılmayız. Bu eksikliğimizi ne kadar zeki ve akıllı olursa olsun diplomatlarımız, ne kadar çok keşif ve icatlarda bulunursa bulunsun bilginlerimiz gideremezler. İnkâr ve materyalizme saplanmaktan içtimai adaleti elde etmek hususunda acıklı bir başarısızlığa uğradık. Açıkca bilmeliyiz ki; Hür bir cemiyet demek onun her ferdi kendi nefsi için çalışır demek değildir. Hür bir cemiyet ahenkli bir cemiyettir. İnsanlar Allah (c.c)’ın himayesinde kardeşçe yaşamak için yaratılmışlardır. Daha yüksek frekanslı radyo istasyonları kurmamızda hiçbir fayda yoktur. Bugüne kadar söylediklerimizden daha doğru söyleyecek bir şeyimiz yoksa.’’
Bugünün medeniyeti, insanlığa verilecek bir mesajı kalmadığını itiraf ediyor.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti