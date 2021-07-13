Ahmet Er Amcadan Çağrı - 5

İSLAMİYET DÜNYA’NIN GÜNDEMİNDEDİR
Hz. İbrahim’in karşısında Nemrut’un, Hz.Musa’nın karşısında Firavun’un durumu ne ise, vahyin ve son Nebi, son Peygamber Hatem-ül Mürseliyn Fahr-i Kainat Efendimiz (s.av.)’in karşısında da dünyada mevcut bütün doktrinler, felsefeler, sistemlerin durumu aynıdır. İslâmiyet: Maddi ve Manevi bütün deliller göstermektedir ki İslâmiyet insanlığın, insanlık da İslamiyet’in kapısını çalmaktadır.
> Maddi ve Manevi alanda dengesini kaybeden insanlığın, dengesini temin etmek,
> Beşeri münasebetlerde hakim olan korku ve mefaatin yerine ihlasla ve Allah rızası şuuru ile girerek kainatta ve bütün varlık aleminde dayanışmanın, yardımlaşmanın esaslarını anlatmak
> Bir ara toprağa gömülen, sonra zincirlerle kilit altına alınan şimdi de cinsel hürriyet ve feminist cereyanlarla bir köleliğe itilen ve meta haline getirilen kadını, layık olduğu analık tahtına oturtmak,
> Mayıs böceğinin dahi tenezzül edemeyeceği, fakat insanların talip olduğu lâşeyi önlerinden alarak, onlara en leziz sofrayı ikram etmek,
> İnsanlığı maddenin karanlığından mânânın aydınlığına çıkarmak için, onu Yunus misali hem ekmeğe hem nefese ulaştırmak,
> İnsanı zulmün, köleliğin, bunalımın ağlarından kurtarmak, karanlıkta şaşırarak, bir meçhule doğru giden insanlığın felaketini önlemek ve doğru yola davet etmek,
> Aç hürleri doyurmak, tok esirleri esaretten kurtarmak, dünyayı ahiretin tarlası olarak kullanmayı öğretmek,
> Mekarim-i ahlakı tamamlamak üzere son peygamber olarak gönderilen Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v)’in izinden hassasiyetle yürüyerek ve de vahyi aşk ile akla bürüyerek bütün insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak ve yepyeni bir medeniyet kurmak için dünyanın kapısını çalmaktadır.
SONUÇ: Mayası İlahi rıza teknesinde tutulan, hamuru tekbirlerle yoğrulan, Türk – İslâm Medeniyetinin öncüleri, Kalbi selim, Lisan-ı Sadık, Ahlak-ı Müstakim siz aşk ve Gönül Erleri Büyük Türk Milleti: Vahyin ve aşkın nurundan yoksun bir akıl ile ortaya koydukları felsefelerin karanlığında, zulmün, köleliğin, bunalımın, kin ve nefretin, ağlarına düşen insanlık çığlıklar içinde sizleri bekliyor.
Alperen Aydın
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.