Ahmet Er Amcadan Çağrı – 8

BU ŞARTLAR İÇİNDE AZİZ MİLLETİMİZE HİTABIMIZ ŞUDUR:

Milletçe dikkatli, çok dikkatli olmalıyız. Şu gerçeklerin hangisini göz ardı edebiliriz:

1- Yusuf-u Hemedaniler, Şeyh Ahmet Yeseviler, Şah-ı Nakşibendiler, Lokman Perendeler, Hacı Bektaş-ı Veliler, Taptuk Emreler, Mevlanalar, Yunus Emreler, Hacı Bayram-ı Veliler, Akşemseddinler, Molla Güraniler, Pir Sultan Abdallar, Sarı Saltuklar, Ayaz Dedeler, Gül Baba'lar ve ismini saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce hak dostları milletimizin büyük kültür hazinelerini teşkil ederler. Bu hepimizin övünç kaynağı değil midir?

2- Vaktiyle, adalete, hürriyete, sevgiye susuz kalan Cenova'dan, Venedik'ten, Bizans'tan yükselen feryatlara beraberce cevap vermedik mi? Anadolu'nun imanlı evlatları olarak oralara adaleti, hürriyeti, muhabbetti beraberce götürmedik mi?

3- 15. Asrın sonlarında Musevilerin (1492'de İspanya'da papazlar tarafından) diri diri ateşe atıldığı vahşete ve zulme yüksek merhamet ve adalet duygularımızla karşı durup, onları beraberce kurtarmadık mı? Ülkemize davet edip yerleştirmedik mi?

4- Bin yıldan beri Türk-İslâm kültür beşiğinde aynı ninnilerle beraberce büyümedik mi?

5- İslâm'ın Tevhid Sancağını kıtalardan kıtalara beraberce taşımadık mı?

6- Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)'in övgüsüne ve hediyesine beraberce mazhar olmadık mı?

7- Vatan için, bayrak için beraberce şehit olmadık mı?

8- Bin yıldan beri İslâm'ın sancaktarlığını beraberce yürütmedik mi?

9- İnsanlığın irşad görevini, Nizam-ı Alemin öncülüğünü beraberce sürdürmedik mi?

10- İngiliz casusu Hamper'in itiraf ettiği gibi İslâm düşmanları, Osmanlı'ya 5000 civarında ifsat görevlisi olarak casus gönderirken, bizler oralara Gül Baba, Sarı Saltuk Ayvaz Dede gibi irşat erleri olarak beraberce gitmedik mi?

11- Sevgililer sevgilisi, Peygamberler peygamberi, iki cihan serveri s.a.v efendimiz insanlığa;

''İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız'' buyurmadılar mı?

Geliniz hep beraber

Allah bir,

Peygamber bir,

Kitap bir,

Millet bir,

Vatan bir,

Devlet bir,

Bayrak birdir, diyerek bin yıldan beri İslâm'ın sancaktarı bahadır Türk Milleti'nin aziz evlatları olarak düşmanların fitne ve fesat oyunlarını bozarak 76 milyon öz kardeşler birbirimizle sevgi ile kucaklaşalım.

Alperen Aydın



