Ahmet Er Amcadan Çağrı – 9

Türk Milletinin Milli Ve Manevi Değerlerini Özümseyen Bir Örnek: Muhsin Yazıcıoğlu

Merhum Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim ile Ege Bölgesinde köylü kardeşlerimizle sohbetler ediyorduk. Bu arada Manisa İlinin Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Köyü'ne uğramıştık. Muhsin Yazıcıoğlu kahvede ayakta konuşma yapıyor, köylüler de sükunetle dinliyorlardı.

Bu arada bir köylümüzden su istedi ve getirilen bir bardak suyu içti. Konuşmasına başlamadan yaşlı bir köylü söz alarak ''Evladım Muhsin, sen hiç kendini yorma, burada vakit geçirme, başka yerlere git, biz seni tanıdık.'' dedi. Rahmetli ''Ne oldu, nasıl tanıdınız?'' deyince aynı şahıs ''Dikkat ettim; suyu sağ elinle aldın bu bir, ayakta idin oturdun bu iki, dudağın kıpırdadı demek ki besmele çektin bu üç ve suyu üç yudumda içtin bu dört. Bunlar yetmez mi daha anlatayım mı? Dedi ve ağlamaya başladı.

EYALET SİSTEMİ

Son yıllarda Türkiye'yi üniter devlet yapısından koparıp Eyalet Sistemine götüren projeler seslendirilmektedir. Bu Türk Milletini bölmek için en tehlikeli projelerden birisidir. Türk Milleti Türklük gurur ve şuuru, İslâm ahlak ve fazileti ve imanı ile yoğurulmuş, birbiri ile kaynaşmış bir millettir. İnsanlığın mürşidi, Nizam-ı Alemin öncüsü, bin yıldan beri İslâm'ın sancaktarı, Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v)'in iltifatına ve hediyesine mazhar olmuş büyük bir millettir. Eyalet sistemi içinde yönetilen ülkeler vardır. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri gelir. Amerika'ya göç edenlerin başında maceraperestler, kanun kaçakları ve bunlar gibi insanlar önde gelir. İngiltere Krallığı bu durumun farkına varmış ve göçlerde kontrolü arttırmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden Amerika'ya gidenler orada koloniler kurmuşlar böylece eyalet sisteminin temelini atmışlardır. Aynı zamanda Merkantirist sistemleri de uygulamaya koymuşlardır. Türk Milletinin tarihi, kültür, sosyal ve bilhassa manevi yapısını iyi incelemeli, eyalet sistemi gibi kelimeleri ifadeden kaçınmalı. Böyle bir hareketin bölücülük anlamına geldiği bilinmelidir.

ALPEREN AYDIN