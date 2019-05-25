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Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Niye çıtın çıkmıyor?

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde, TKP'den belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Tunceli Belediyesi meclis toplantısından çıkan 'Tunceli' yazan belediye tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı ile ilgili CHP'ye yüklendi.
Ahmet Hakan'dan CHP'ye: Niye çıtın çıkmıyor?

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında belediye meclis üyeleri toplantısında alınan kararla Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Karar tartışma yaratırken 'DersimdeğilTunceli' etiketi sosyal medyada en konuşulanlar arasına girmişti. 

VALİLİK BAŞVURUSU İLE MAHKEME TARAFINDAN DURDURULDU

Vatandaşların karara tepki göstermesinin ardından Tunceli Belediyesinin, tabelasının "Dersim" olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan da olayla ilgili CHP'yi eleştirdi. Hakan'ın bugünkü köşesinde konuyla ilgili bölüm şu şekilde; 

DERSİM'E CHP’DEN NİYE ‘TIK’ YOK?

TUNCELİ Belediyesi’nin adı Dersim Belediyesi’ne çevrildi.

*

Bakıyoruz CHP’ye...

- ''İyi oldu'' demiyor.

- ''Kötü oldu'' demiyor.

Gömmüş kafayı kuma...

Tartışmanın geçip bitmesini bekliyor.

*

Niye mi böyle yapıyor?

Çünkü...

- ''İyi oldu'' dese... Atatürkçüleri kızdıracak.

- ''Kötü oldu'' dese... HDP’yi ve solcuları kızdıracak.

O da ne yapsın...

''Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey'' edasında susuyor, susuyor, susuyor...

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