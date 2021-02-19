  • BIST 1.565
  • Altın 397,234
  • Dolar 6,9617
  • Euro 8,4478
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Ahmet Kural'a hapis istemi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Ahmet Kural'a hapis istemi

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yeniden yargılanan Ahmet Kural'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersoy: İklim değişimi herhangi bir sektörün sorunu olmanın çok ötesindedir19 Şubat 2021 Cuma 14:35
  • Akar: Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu gelen istihbari bilgiler arasında19 Şubat 2021 Cuma 14:33
  • Nevşehir'de laboratuvarda analiz edilen patates pişirme amacına göre paketleniyor19 Şubat 2021 Cuma 14:26
  • Bakan Kasapoğlu Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu19 Şubat 2021 Cuma 14:24
  • Diyarbakır annelerinin 'evlat nöbetine' iki aile daha katıldı: Bir anneye bunu yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok19 Şubat 2021 Cuma 14:09
  • Azerbaycan Başbakanı Esedov: Türkiye'nin küresel ısınmayla mücadelesine katkı yapacağına inanıyoruz19 Şubat 2021 Cuma 13:55
  • Arnavutköy Kaymakamlığından Kanal İstanbul güzergahında çiftçilerin tahliyesinin istendiği iddialarına yalanlama19 Şubat 2021 Cuma 13:55
  • Bakan Akar'dan Gara mesajı: Artık güvende değiller19 Şubat 2021 Cuma 13:45
  • Adalet Bakanı Gül: Herkesin terörle mücadeleye taraf olması şarttır19 Şubat 2021 Cuma 13:44
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İklim değişikliğine karşı iş birliğimizi bugünden güçlendirmeliyiz19 Şubat 2021 Cuma 13:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti