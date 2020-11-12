Ahmet Nur Çebi: Böyle günlerde ne hocam ne biz Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'la yola devam edeceklerini açıkladı.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çebi, Sergen Yalçın'ın ayrılığının söz konusu olmadığını belirterek, "İkimizin de amacı Beşiktaş'ın başarısı. Böyle bir ayrılığın söz konusu olacağını düşünmüyorum. Sıkıntılı günler geçiriyoruz, böyle günlerde ne hocam ne biz Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. İniş ve çıkışlar olacaktır. Sergen Yalçın'la yola devam ediyoruz. İkimizin de amacı aynı, Beşiktaş başarılı olsun." diye konuştu.

“Taraftarın isteği olmasa da Sergen hocayı alırdım." diyen Çebi, "Sergen hocayı beğeniyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hocamız buna da uygun biriydi. Asıl sebebi budur. " ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın ligde aldığı sonuçların geçen sezona benzer olduğunu kaydeden Çebi, "Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyoruz diye tedirgin oluyorum. Bu da çalışmamızı teşvik edecektir. Geçen sene geldiğimizde de takım bu seviyelerdeydi. Yükselttik ve bunu Sergen hoca ile yaptık. Beşiktaş'ın başarılı olacağına dair umudum yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Transferleri Sergen Yalçın ile birlikte yaptıklarını aktaran Ahmet Nur Çebi, "Transferleri hocamızla beraber yaptık. Hocanın, başkanının, yöneticilerin, scoutun içinde olmadığı bir transfer süreci yaşamadık. Hocanın istediklerinin bazılarını alamamış olabiliriz. Hocanın 'bu bana yaramaz' dediği futbolcu olmadı. Transfer limitlerimiz ölçüsünde ve Beşiktaş'ın bütçeleriyle hareket ederek beraberce bu transferleri yaptık. İyisi de bizim kötüsü de bizim. 'O onun, bu bunun transferi, ben bu transferde vardım, ben yapmadım hoca yaptı' gibi tavırları doğru bulmuyorum. Bu transferleri biz yaptık." şeklinde konuştu.

Çebi'den Cenk Tosun'a yeşil ışık

Siyah-beyazlı takımın eski golcülerinden Cenk Tosun'un devre arasında takıma katılması ile ilgili bir soruya Çebi, şu şekilde cevap verdi:

"Tabii ki iyi futbolcu alalım, daha başarılı olsunlar isteriz. Takımı gençleştirmek ve ekonomik olarak küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bununla ilgili eksik transferimiz oldu. Tamamlayamadık, limit açısından, oyuncu talepleri yüksek geldi olmadı. Bir forvet istiyorum. O an tamamlayamadık. Onu bu transfer döneminde şartlarımıza uygun şekilde gerçekleştirmek kafamızda var. Cenk gündeme geliyor ama sakatlığı da geçmiş, dün oynadı. Devre arasında top oynama şansı olursa denemek isterim. Kaleci oynayarak kaleci olabiliyor. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edeceksiniz. Bu iki çocuktan umutluyum. Hocamız da umutlu. Çocukların önünün kesileceği operasyon Beşiktaş adına sağlıklı olmayacaktır. Bu çocuklara şans vermeye devam edeceğim. Hocamın da o zihniyette olduğunu düşünüyorum."

"Hocamın beklentilerine, kafa yapısına aykırı hareket etmeyi kendime yediremem"

Kadro dışı bırakılan maliyetli oyuncular için de açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, "2,5 milyon avro alan birine sözleşme yapmışsınız ve takıma katkı veremiyor. Yerine de 500 bin avroya bir oyuncu alıyorsunuz. 500 bin avroya aldığınız oyuncu katkı verirse 2,5 alanı görmezsiniz. Çalışmayan bir arabayı ha sokakta ha garajda park etmişsiniz. İki yerde de faydası yok. Ekonomik olarak cimriyimdir yapılmışsa yapılması gerektiği için yapılmıştır. Hocamızın 'bunlarla yol alamayacağım' dediği oyuncular. Takımı teslim ettiğim hocamın beklentilerine, kafa yapısına aykırı hareket etmeyi kendime yediremem." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün geçmiş yıllarının araştırılmasına devam edildiğini ve salgın sürecinin uzattığını dile getiren Çebi, "İncelemeden geri adım atmış değilim. Camia tarafından bu görev verildi. 10 yıllık süreci kapsayacak şekilde yapılıyor inceleme. İçinde ben de varım. Ben bir söz verdim. Bunu birilerine zor durumda bırakmak adına yapmıyorum. Her gelenin, gidenin hesaplarına baktığı bir sürecin başlamasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"Beşiktaş amaçladığımız gibi düzlüğe çıkacaktır"

Çebi, Beşiktaş'ın düzlüğe çıkacağını kaydederek, "Geldiğim günden beri Beşiktaş için doğruları yaptım. Biz Beşiktaş'ı içinde bulunduğu durumdan ışıklı günlere getiriyoruz. Pandemi sadece hızımızı yavaşlattı. Beşiktaş amaçladığımız gibi düzlüğe çıkacaktır. Taraftarlarımız gidişatımızın iyi olduğunu en kısa zamanda görecekler. Bunu camiama söz olarak veriyorum." dedi.

Spor yasası ile ilgili de konuşan Çebi, "Sayın Cumhurbaşkanı'na spor yasası ve bankalar ile yapılan kredi yapılandırması için ricacı olanlardan biri benim. 'Yapılıyor yapılıyor başa dönüyor, her yapıldığında kötüye gidiyor' dediğinde bunun yasayla düzeleceğini, tedbirin sert olması gerektiğini ifade edenlerden biriyim. Gerekiyorsa gelir-gider arasında göz göre göre bilinçli şekilde bütçenizde açık veriyorsanız parayı ödeyeceksiniz. Ödeyemiyorsan malınla mülkünle sorumlu olacaksın. Ödeyemiyorsan hapis bile yatabileceksin. Başka türlü kulüpleri kurtaramayız. Bunun sonu faciaya gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulüplere katkı verilmeyen bir süreç yaşıyoruz"

Pandemi sürecinde FIFA ve UEFA'nın verdiği sözleri tutmadığını da söyleyen Çebi, şunları aktardı:

"FIFA, UEFA gibi kurumların söylemleri başta güzeldi. 'Ekonomik olarak kulüpleri rahatlatacağız, mali sıkıntıları erteleteceğiz' gibi söylemler varken birdenbire bir şey yokmuş gibi hareket ettiler, verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. Oyuncu parasını üst üste 2 ay alamadığı için gitti. Parasını pandemi döneminde alamadı ama bu kurumların aldıkları karar 'paranın tamamını öde' şeklinde. Pandeminin vermiş olduğu yükü ne menajer, ne futbolcu, ne UEFA, ne FIFA çekiyor. Sadece kulüpler çekiyor. Kulüplere katkı verilmeyen bir süreç yaşıyoruz. Kamuoyuna FIFA'sını da TFF'sini de şikayet ediyorum. Seyircisiz oynuyorsam yıllık 50 milyon hasılatımı bana ver önümüzdeki yıllarda kes. Hiçbir hareket yok. FIFA, UEFA, TFF sekreter gibi hareket ediyorlar. En ufak fedakarlık yapmayan futbolcular var ama sonuçta bunu diğer takımlar da yaşıyor. Futbolcularımızdan pandemi döneminde kulüpleri sahiplenerek hoşgörülü yaklaşmaları gerektiğini söylemek istiyorum."