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Ahmet Nur Çebi: Bütün ülke rezaleti izledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi: Bütün ülke rezaleti izledi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, derbideki hakem kararlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Sayın Ali Koç ve yönetimine, beni ve yönetimimi ağırladıkları için teşekkür ederiz ancak maç başlamadan önce yapılan anons ve şarkılarla Fenerbahçe seyircisinin galeyana getirilmesi manidardır."

"Hakem adaleti istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine dahi verilse, yanlış kararları kabul etmemiz söz konusu değildir. Bedeli ne olursa olsun bu düşüncelerden vazgeçmeyeceğiz."

"İlk günden itibaren yapıcı olmak için her çabayı sarf ettik. Yapıcı olmak adına harcadığımız çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz."

"Kamuoyu yönünde konuşmadık, ilgililere uyarıları yaptık. Hakem kararlarının rezalete dönüştüğü konusunda tüm kamuoyu hemfikir."

"Asla ayrıcalık istemedik, adalet istedik. Tek başımıza kalsak da bu söylemden hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Adil bir futbol için savaşmaya devam edeceğiz."

"Türkiye'de futbol düzeninin böyle sürmesini isteyenler bizden uzak dursun."

"Hakemler, futbolu yönetenler, adil davranmak zorundadır. Benim takımım iyi performans göstermemiş olabilir, size ne? Hakem gelip bizi mağdur edemez."

"Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaletin tekrar yaşanacağını iyi biliyoruz. Unutmayacağız."

"ÇIKIN ÖZÜR DİLEYİN"

"Özür dilemek büyük bir erdemdir. Dünkü maçın hakemi, TFF kurulları dün geceden memnunlar mıydı? Vicdanları rahat mı? Bütün ülke, rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin."

"Yok biz dün akşamdan memnunuz diyorsanız, çıkın onu söyleyin. Sizin adınıza da biz mahcup olalım."

"Her şeyden önce adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sakın ola ağzımıza bal çalmak için eski klasik yöntemleri uygulamasınlar. Türk futbolu için adaletin peşindeyiz."

"VAR KAYITLARI AÇIKLANMALI"

"VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR'a müracaatta bulunabilmeli. VAR kayıtları açıklanmalı."

"Sayın Ali Koç da eğer hakem kararlarından rahatsızsa, vereceğimiz mücadeleye onun da ortak olmasını isterim."

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