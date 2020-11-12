Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'u açıkladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BeINSports'ta Ömer Güvenç'in sorularını yanıtladı ve Cenk Tosun'un transfer süreci hakkında konuştu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ocak ayında Cenk Tosun'un transferini istediğini açıkladı.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var"

CENK TOSUN'U İSTİYORUM

"Bunla ilgili ben söyledim. Eksik, olmadı, limit açısından olmadı, futbolcuların talepleri uymadı. Bir forvet istiyordum. Eksiğimiz var. Önümüzdeki transfer döneminde bir forveti şartlarımız doğrultusunda gerçekleştirmek var. Cenk isim olarak var ama bir kulübe bağlı, oldukça başarılıdır. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş'ta devre arasında şansı olursa, denemek isterim. Olabilirse istediğim bir futbolcudur"

KALECİ TRANSFERİNE GEREK YOK

"Realist olalım. Bir kaleci oynayarak oluyor. Bir kaleci alıp oynatırsanız Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edersiniz. Ben umutluyum, hoca da umutlu. Hocamız, kaleciye gerek yok dedi. Onların önünü kesecek transfere gerek yok. Bu çocuklara şans vermeye devam edeceğim, hocamız da bu zihniyette olacağını düşünüyorum. Takımın ekonomisini küçültmek için almamız gereken tavırlardan biri bu. Vazgeçmemiz gerektiğini düşünmüyorum."