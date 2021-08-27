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Ahmet Nur Çebi: Ülkemizin puanlara ihtiyacı var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Kulüplerin hepsi çok kıymetli. Avrupa’nın güçleri belli ve önemli kulüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi olanları ya da biraz daha iyi olanları ile eşleşiyorsunuz.
Ahmet Nur Çebi: Ülkemizin puanlara ihtiyacı var

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleşti. Kura çekiminin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

“BU BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVA”

Gruptan çıkmak için mücadele edeceklerini vurgulayan Çebi, “Bir kura çekiyorsunuz ve kimlerin çıkacağını merak ediyorsunuz. Kulüplerin hepsi çok kıymetli. Avrupa’nın güçleri belli ve önemli kulüpleri var. Mücadele edeceğiz. İyi olanları ya da biraz daha iyi olanları ile eşleşiyorsunuz. Sonuçta bir yola çıktık. Bizim için mühim olan şu, bu bizim için milli bir dava. Ülkemizin puanlara ihtiyacı var. Mücadelemize öncelikle bu açıdan bakacağız. Beşiktaş’ın başarılı olmasının, ülke puanına vereceği katkının önümüzdeki senelere faydalı olmasını diliyorum. Fenerbahçe, rakibini eledi. Ülkemiz adına çok sevindik. Bu yolculuğa diğer takımlarımızla birlikte devam etmek istiyoruz. Bundan sonra da rakip kulüplerimizin başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarına davet ediyorum. İnşallah beraber seyreder, bu yolda beraber yürürüz. Buradaki rekabet ayrı, dışarıda hep birlikte çalışmak zorundayız” diye konuştu.

Başkan Çebi, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasına kalan diğer takımların yöneticilerine forma vermesinin hatırlatılması üzerine ise ”Herhalde çok sevinmişlerdir çünkü Beşiktaş formasını almak herkese nasip olmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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