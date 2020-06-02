Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Ahmet Tekdal, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Ahmet Tekdal , 89 yaşında 2 Haziran Salı günü hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Tekdal kimdir?

Ahmet Tekdal 6 Şubat 1931 yılında Ağrı’da dünya’ya geldi.

Ahmet Tekdal kimdir?

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Tekdal , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. Ahmet Tekdal 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçildi.