Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren Ahmet Tekdal, 89 yaşında 2 Haziran Salı günü hayatını kaybetti. Peki, Ahmet Tekdal kimdir?
Ahmet Tekdal 6 Şubat 1931 yılında Ağrı’da dünya’ya geldi.
Ahmet Tekdal kimdir?
Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet Tekdal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu. Ahmet Tekdal 1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçildi.
Tekdal 2 Haziran Salı günü hayatını kaybetti.
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