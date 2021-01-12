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Ahmet Uçar'dan Ankara için müjdeli haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi eski Müdürü Ahmet Uçar'dan Ankara için müjde niteliğinde bir paylaşımda bulundu. “Yer yer yüksekliğe bağlı olarak kar şekline dönmesi bekleniyor”
Ahmet Uçar'dan Ankara için müjdeli haber

Kış mevsiminde olmamıza rağmen haftalardır 10’lu derecelerin üstünde seyreden Ankara’nın hava sıcaklıları yaz mevsimlerini aratmadı. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi eski Müdürü Ahmet Uçar öyle bir paylaşım yaptı ki Ankara'ya yeni yılın ilk karı mı geliyor dedirtti.

Ahmet Uçar, Ankara'da bugün kaydedilen rekor hava sıcaklığından sonra yarın sabah saatlerinde etkili bir şekilde başlayacak yağmurun zaman zaman karla karışık yağmur ve yer yer yüksekliğe bağlı olarak kar şekline dönmesi beklendiğini söyledi.

Uçar, sözlerinin devamında "Ankara'nın Cuma gününden itibaren sıfır derecenin üzerindeki sıcaklık değerlerini göremeyeceği öngörülüyor. Bu kadar uzun süren sıcak havaların acısı elbet çıkacaktı" dedi.

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Ankara hava durumu

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