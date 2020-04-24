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Ahmet Yaramış kim? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Ahmet Yaramış kim?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ahmet Yaramış kim?
Ahmet Yaramış kim? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Ahmet Yaramış kim?

Ahmet Yaramış kim? Ahmet Yaramış nerede doğdu?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

Ahmet Yaramış kim? Ahmet Yaramış nerelerde eğitim aldı?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2002 yılında, Prof. Dr. Ahmet Yaramış “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu.

Ahmet Yaramış kim? Türk Tarih Kurumu Başkanlığına atanan Ahmet Yaramış kim?

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20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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