AHOK Başkanı Kara'dan bilet fiyatına zam talebi

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara ulaşım bilet fiyatlarına uzun süredir fiyat dengelemesi yapılmadığını hatırlatarak, “Tam Bilet 5,00 TL, Öğrenci Bilet 3,00 TL, Aktarma 2,50 TL olsun” dedi.

Kara yaptığı basın açıklamasında, “Otuz yılı aşkın süredir, Ankara kent merkezi ve çevre ilçelerimizden, Özel Halk Otobüslerimizle, Ankara’ lı Vatandaşlarımıza vermeye devam ettiğimiz ulaşım hizmetlerimiz, pandemi sürecinin vermiş olduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle, devam ettirilemez duruma gelmiştir. Tam Bilet 5,00 TL, Öğrenci Bilet 3,00 TL, Aktarma 2,50 TL olarak belirlenmesini talep ediyoruz ” dedi.

4 YILDIR ÖĞRENCİ BİLET ÜCRETİ AYNI TARİFE

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Ulaşım bilet fiyatlarına uzun zamandır yapılmayan fiyat dengelemesi, 01 Eylül 2019 tarihinde son olarak kısmi olarak yapılmıştır. Bu tarihte, 15 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanan tam bilet ücreti 2.50 Türk Lirasından, 3, 25 Türk Lirasına yükseltilmiştir. 04 Şubat 2016 tarihinden bu yana uygulanan öğrenci bilet ücreti olan 1,75 Türk Lirasında değişiklik yapılmamıştır.”

YÜZDE 28’İ ÜCRETSİZ

“Özel Halk Otobüslerimizden faydalanan Vatandaşlarımızın % 28 ‘i, günlük olarak, on altı ayrı sınıfa ayrılmış “ ücetsiz “ kartlarla hizmet almaktadır. Yine günlük olarak ABB EGO Genel Müdürlüğü, tarafından verilen “ indirimli “ kartlarla hizmet alan Vatandaşlarımızın oranı da % 40 seviyelerine ulaşmıştır. “

YÜZDE 40 ZAM TALEBİ

“Mevcut ücretsiz ve indirimli yolcu haklarının aynı şartlarda devam ettirilmesi halinde, Ankara merkezde hizmet veren özel halk otobüslerinde uygulanacak bilet fiyatlarının; Tam Bilet 5,00 TL, Öğrenci Bilet 3,00 TL, Aktarma 2,50 TL olarak belirlenmesini, Ankara Çevre İlçelerde hizmet veren özel halk otobüslerinde uygulanacak bilet fiyatlarının; Güzergah, kilometre ve yolcu yoğunluğu kriterleri detaylı olarak belirlenerek, % 40 oranında, arttırılmasını talep etmekteyiz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA