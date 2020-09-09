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AHOK Başkanı Kara'dan yakıt desteği talebi, "Ayakta kalması imkânsız"

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüsçü esnafının yakıt desteği olmadan önümüzdeki günlerde ayakta kalmasının imkânsız olduğunu, iş yapamaz hale geleceğini söyledi. 
AHOK Başkanı Kara'dan yakıt desteği talebi, "Ayakta kalması imkânsız"

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcu sınırlamasına ilişkin esnafın durumunu gazetemize değerlendirdi. Yakıt desteği olmadan önümüzdeki günlerde ciddi güçlükler yaşayacaklarını dile getiren Kara, “Hükümetimizden ve Ankara Büyükşehir Belediye’sinden yakıt desteği istiyoruz. Yolcumuzun yüzde 33’ü ücretsiz biniyor. Bu şekilde devam etmemiz mümkün değil” dedi. Ayakta yolcu alınması hususunda ise Kara, hali hazırda yüzde 30 kuralına uyarak ayakta 23 yolcu aldıklarını belirtti.

YÜZDE 30 SINIRLAMASI İLE TAŞIMA YAPIYORUZ
AHOK Başkanı Kara, ayakta yolcuların yerlerini belirten işaretlerin otobüslere yerleştirileceğini belirterek, “Biz zaten yüzde 30 genelgesine uyuyoruz. İl hıfzıssıhha kurulu muhtemelen otobüslerin içerisine ayakta duracak yolcuların yerlerinin belirlenmesini isteyecek. Otobüste ayak izleri işaretleri bulunacak. Şu an ayakta yolcu sayımızı üçte bir oranında düşürerek 23 kişi alabiliyoruz. Oturan yolcumuzla beraber toplam kapasitemiz 50 yolcu. Bu otobüsün yarısının dolması anlamına geliyor” diye konuştu. 

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YAKIT DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR 
Esnafın sorunlarını da dile getiren Kara, şu ifadelere yer verdi:
“Eğer ki Hükümetimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yakıt desteği verilmezse ayakta duramıyoruz. Bizler de EGO otobüsler gibi ücretsiz yolcu taşıyoruz. Kamu hizmeti veriyoruz. Biz Pandemi sürecinden önce araçlarımız 1300, 1500 lira ciro yapıyordu. Ortalama günlük 700-750 yolcu taşıyoruz. Bugün 300-350 yolcu taşıyoruz. Ayakta yasak olursa bu 200 kişiye düşer. Abonmanı, ücretsiz, öğrencisi düşündüğünüzde bu günlük 400 lira ciroya düşer. Bu parayla bu iş yürümez. Günlük 1100 lira zarar ediyoruz. Kredi ödenmiyor, akaryakıt alamıyoruz. Yakında iş yapamayacak kontak kapatacak hale geleceğiz” dedi. 

KM’YE ÜCRET BELİRLENMELİ
“650 araçla 25 ilçeye hizmet ediyoruz. Çevre ilçelerde koltuk sınırlaması var. Fakat Km’ye göre ücret alamıyoruz. Örneğin Ayaş 6 lira, öğrenci 2,25 lira ama kurtarmıyor. Evren 180 km, Nallıhan 135 km, Beypazarı 120 km. İlçelerde km bazlı fiyat yapılması lazım. Aynı şehir içindeki gibi onların da sübvanse edilmesi lazım. Hepsi EGO fiyat tarifesinde çalışıyor.” 

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA
 

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