AHOK Başkanı Kurtuluş Kara: Çözümün kiralama modeli olduğu açıktır

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, Mansur Yavaş’ın, “Uzun süredir halk otobüslerinin kiralanması ile ilgili bir tasarı var” sözlerinin esnafta umut olduğunu, esnafın ve vatandaşın sırtına yük getirmeden yapılacak çözümün kiralama modeli olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, şubat ayı ilk toplantısında AK Parti Haymana Meclis Üyesi ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Savaş Kara özel halk otobüsü kooperatifi ve oda başkanları ile bir araya geldiklerini söylemiş ve toplu taşıma fiyatlarına artış yapılması gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Konuyu görüşeceğiz. Uzun süredir halk otobüslerinin kiralanması ile ilgili bir tasarı var” yanıtını vermişti. Yavaş’ın bu cevabının ardından geçtiğimiz gün bir basın açıklaması yapan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “Vatandaşlarımızın bütçesine ek yük getirmeden, Esnaflarımıza çözüm olacak en uygun çözümün kiralama modeli olduğu açıktır” dedi. Kara, açıklamasına şöyle devam etti:

ESNAFIMIZA UMUT OLDU

“Pandemi sürecinin olumsuz şartlarının en ağır şekilde hissedildiği bu günlerde, konuşmalar sonrasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sıkıntılara vakıf olduğunu ve kiralama modeli üzerinde bir çalışmanın devam ettiğini belirtmesi, esnaflarımıza umut olmuştur. Uzun süredir ulaşım bilet fiyatlarına artış yapılmaması ve birçok maliyet kalemimizde meydana gelen artışlar, Esnaflarımızın kamu hizmetini devam ettirmesini zorlaştırmaktadır.”

KİRALAMA MODELİ VATANDAŞA YÜK GETİRMEZ

“Vatandaşlarımızın bütçesine ek yük getirmeden, Esnaflarımıza çözüm olacak en uygun çözümün kiralama modeli olduğu açıktır. Zorlu süreçte gerek Sayın Belediye Başkanımız gerekse Meclis Üyelerimizin desteğiyle, bu hafta yapılan görüşmelerde, konuya ilişkin bir karar alınması esnaflarımız tarafından temenni edilmektedir. Teknik çalışmaları ilgili Belediye Birimleri tarafından tamamlanmak üzere olan yeni çalışma modelinin, hizmetin yapılması esnasında yaşanan birçok sıkıntıya da cevap olacağını ifade etmek isteriz. Gelir kaygısı içinde olmayan Esnaflarımızın, güvenli ve konforlu hizmet vermek için birbirleriyle rekabet içinde olacakları kaçınılmaz olacaktır.”

İSTANBUL GİBİ OLSUN

“Ankara Ulaşımında en yüksek yolcu sayısına hizmet veren paydaşlar olarak, nihai ve kesin çözümün, kiralama modeli olduğunu kabul etmekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul gören modelin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da oy birliği ile kabul edilmesini beklemekteyiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA