AHOK Başkanı Kurtuluş Kara'dan özel toplu taşıma ücretlerine zam talebi

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, son dönemlerde gider kalemlerindeki artışları gerekçe göstererek Büyükşehir’den özel toplu taşıma ücretlerine zam talebinde bulundu. Kara, en son zammı 2 yıl önce aldıklarını açıkladı.

Ankara’da merkez ve çevre ilçelerde 876 otobüsle özel toplu taşıma hizmeti veren Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) son dönemlerde gider kalemlerindeki artışlar nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesinden toplu taşıma ücretlerine zam talebinde bulundu. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara başkanlığında Başkent’teki özel halk otobüsü işletmecileri ve kooperatif yetkilileri Yenimahalle’de Büyükşehir Belediyesine yakın bir noktada dün bir basın açıklamasında bulundu. Kara, Ankara’da toplu taşıma ücretlerinin indirimli bilette 1.75’ten 2.40’a, tamda ise 2.50’den 3.50’a çıkarılması gerektiğini söyledi.

2 YILDIR ZAM YAPILMADI

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, Ocak 2017 yılından bu yana bilet fiyatlarında artışın yapılmadığını açıklayarak, özetle şunları söyledi: “Tam ve indirimli bilet ücretlerini belirleme yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde toplanan UKOME heyetindedir. En son Ocak 2017’de kısmi bir artış yapılarak güncel bilet fiyatları belirlenmiştir. Her yıl Aralık ayı içinde UKOME tarafından fiyat ayarlanması yapılmakta takip eden Ocak ayında da uygulanmaya başlanmaktadır”

“FİYAT ARTIŞI BAŞKAN YAVAŞ’A MİRAS KALDI”

“Genel seçimler, yerel seçimler gerekçe gösterilerek önceki dönem Belediye Başkanlarımız Sayın Melih Gökçek ve Mustafa Tuna tarafından UKOME görevlendirilmiş bilet fiyatları güncellenmemiş ve vatandaşlarımızın ulaşım değişiklik taleplerine cevap verilmemiştir. Rutin olarak yapılması gereken fiyat artışları ve ulaşım iyileştirme talepleri gerçekleşmediği gibi vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından yapılan talepler de cevapsız bırakılmıştır. Bilet fiyat artışları ve ulaşım planlaması sorunları mevcut seçilmiş başkana (Mansur Yavaş) miras bırakmışlardır”

“GİDERLERİMİZ ARTTI…”

“Haziran 2019 sonu itibariyle toplam 30 aylık ekonomik verilerdeki artışların dikkate alınarak bilet fiyatlarında yeni ücretlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu dönem içinde en önemli gider kalemimiz akaryakıt fiyatlarında yüzde 48, insan kaynakları giderlerimizde yüzde 47, sarf malzemeleri bakım onarım giderlerinde yüzde 100, araç zorunlu sigorta ve kanuni yükümlülüklerde yüzde 80 oranında artışla gerçekleşmiştir. Fiyat artışının siyasi ve sosyal açıdan değerlendirilmesi yapılarak diğer Büyükşehir belediyelerinin yaptığı gibi kanunların izin verdiği kapsam dâhilinde özel halk otobüsü esnaflarına destek ödemesi yapılması veya ekonomik verilerde meydana gelen artışlar ve yapılması gerektiği halde Sayın Gökçek ve Tuna dönemlerinde yapılmayan artışlar da göz önünde bulundurularak, bilet fiyatlarına artışın ve ulaşım planlamasının yapılmasının gerçekleşmesi gerekmektedir.”

“BİZİ DE SÜBVANSE EDİN…”

Kurtuluş Kara, serbest kart kullanımının özel toplu taşıma hizmeti veren esnafları zorladığını kaydetti. Özel halk otobüslerinde günde taşınan 85 bin yolcudan 21 bininin ücretsiz taşındığını açıklayarak, “Büyükşehir Belediyemiz

EGO’yu yılda 35 milyon sübvanse ediyor. 5 milyon da bize sübvanse edilse zam yapmalarına gerek kalmaz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

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