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Ahşap işlemeciliği yaşama sevinci oldu

Gaziantep'te 72 yaşındaki Halil Sungur, 7 yıl önce eşini kaybettikten sonra hobi olarak başladığı ahşap işlemeciliği sayesinde yeniden yaşama sevinci kazandı.
Ahşap işlemeciliği yaşama sevinci oldu

İstanbul'da uzun yıllar gümrük muhafaza memuru olarak çalışan Sungur, 2012 yılında 40 yıllık eşi Kadriye Sungur'u kaybetti. Beş çocuğunun annesi hayat arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Sungur, emeklilik kararı alıp memleketine döndü. 

İslahiye ilçesine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Çerçili Mahallesi'ne yerleşen Sungur, burada doğayla iç içe yaşamaya başladı.

Bu süreçte vakit geçirmek için hobi arayışına giren Sungur, doğadan topladığı ağaç parçalarını marifetli elleriyle işleyerek obje haline getirdi.

Sokakta bulduğu, eskicilerden aldığı veya doğadan topladığı atık ağaç parçalarını evinin iki odasına kurduğu atölyesinde işleyen Sungur, yeni uğraşı sayesinde eşini kaybetmenin üzüntüsünü bir nebze olsun hafifletti.

Yeniden yaşama sevinci kazanmasına vesile olan ahşap işlemeciliği ile çok sayıda ürün üreten Sungur, çalışmalarını evinin bir köşesinde sergiliyor.

Eserlerini misafirlerine hediye ediyor

Halil Sungur, eşini kaybettikten sonra zor günler geçirdiğini söyledi.

Yaşama yeniden tutunabilmek için hayatında bazı değişiklikler yaptığını belirten Sungur, "Önce emekli oldum, sonra evi değiştirdim. İslahiye'ye geldikten sonra da hobi olarak bu işe başladım." dedi.

Ahşaptan çiçeklik, sehpa, abajur gibi eşyalar ürettiğini, bir kısmını evinde sergilediğini, bir kısmını da misafirlerine hediye ettiğini dile getiren Sungur, "Yaptığım eşyalarla doğaya da dikkati çekmek istiyorum. Bu işler hem benim için bir uğraş oluyor hem de atıklara yeniden işlev kazandırıyorum. Hediye ettiğim kişiler de ürünleri beğeniyor." ifadelerini kullandı.

Sungur, gücü yettiği kadar bu işi yapmaya devam etmek istediğini vurguladı.

Oğlu Bahadır Sungur da babasının çalışmalarını desteklediklerini, kendisini daha da geliştirmesi için katkı vermeye çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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