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Ahudududa hasat verimli başladı

Bursa'nın yüksek kesimlerinde bu sene hava koşullarının olumlu seyretmesi sayesinde zarar görmeyen ve zamanında olgunlaşan ahududu, hem kalitesi hem de fiyatıyla üreticiyi sevindirdi.
Ahudududa hasat verimli başladı

Türkiye'nin ahududu (frambuaz) üretiminin tamamına yakınının gerçekleştirildiği Bursa'da bu yıl kilogramı 11 liradan alıcı bulan meyve, üreticisini memnun etti.

Uludağ'ın eteklerindeki yüksek rakımlı köylerde yetiştirilen ahududu, genellikle küçük alanlarda aile işletmeleri tarafından üretiliyor ve Türkiye üretiminin neredeyse tamamına yakını bu bölgeden karşılanıyor.

Damlama yöntemiyle sulanan ve haziran sonunda olgunlaşan meyvenin hasadı gün aşırı dalından toplanmasıyla temmuz sonunda tamamlanıyor.

Ahudududan dönüm başına ortalama 1 ton verim alınıyor.

Geçen yıl bahçede kilogramı 7-8 liraya alıcı bulan ahududu, bu sene 11 liradan satılıyor.

Kentin yüksek kesimlerinde hava şartlarının olumlu seyretmesi sayesinde zarar görmeyen ve zamanında olgunlaşan meyve, kalitesi ve verimiyle göz dolduruyor.

"Bu sene meyve tutumu çok güzel"
Uludağ'ın eteklerindeki Kirazlı Mahallesi'nde ahududu yetiştiren Ali Yavaş, AA muhabirine, bu ürünün 3 yılda bir yetişen bir meyve olduğunu söyledi.

Hasadın verimli başladığını belirten Yavaş, "Bu sene meyve tutumu çok güzel. İnşallah böyle giderse 'para kazandık' diyebileceğiz." ifadesini kullandı.

Yavaş, hasadın temmuz sonuna kadar süreceğini dile getirerek, ürünün genelde reçel, marmelat ve pasta sektöründe kullanıldığını aktardı.

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya da Uludağ'ın ahududunun merkezi olduğunu vurguladı.

Ahududunun yetiştiği rakıma göre olgunlaşma zamanının değiştiğini anlatan Altınkaya, "Bu yıl verim güzel, hastalık da yok." dedi.

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