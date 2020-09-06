AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Anadolu İmam Hatip Liseleri'nin (AİHL) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu söyledi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AİHL'lerin YKS'deki başarısını DHA'ya değerlendirdi. İHL'lerin önüne 28 Şubat sürecinde konan engellerin 2009 yılında kalktığını ve 2012 yılında 4+4+4 sistemine geçişle birlikte liselerin ortaokuldan öğrenci almaya başladığını hatırlatan Yılmaz, "2016 yılında biz AİHL'lerde program çeşitliliğine gittik. Bu çerçevede özellikle fen ve sosyal bilimler programı uygulayan İHL'ler, yani fen lisesi ve sosyal bilimleri lisesi müfredatını aynı çatı altında tercihli olarak uygulayan bir program. İkincisi yabancı dil hazırlık sınıfı uygulayan İHL'ler. Tabi bu program çeşitliliğiyle beraber özellikle fen alanında ve sosyal bilimler alanında daha ileride hedefleri olan, kariyer planlamaları olan öğrencilerimiz için bir imkan, rağbet alanı oluştu. Bu programa tabi olan öğrencilerimiz de ilk defa 2020 yılında mezun oldular. Bu iki sebep açık söylemek gerekirse birinci etken" dedi.

'OKULLAR ARASI KALİTE FARKLILIKLARINI AZALTMAK İÇİN ÇALIŞTIK'

Başarının arkasında yatan diğer etkenin ise 2016 yılında kurdukları Kalite Takip Sistemi (KTS) olduğunu ifade eden Yılmaz, bu sistemle okullar arasındaki kalite farklarını azaltmayı, iyi örnekleri çoğaltarak yaygınlaştırmayı ve başarıya odaklı çalışmalar yürütmeyi amaçladıklarını belirtti. Yılmaz, "Kaliteli eğitimin gerçekleşmesi için, çıktıların arzu ettiğimiz hedeflerde olması için, bu sistemin içerisinde özellikle okullarımızdaki iyileştirmenin hangi alanlarda olması yönünde arkadaşlarımızla çalışmalar yaptık" diye konuştu. Okulları 'eğitim ortamları ve fiziki imkanlar', 'öğretmen ve eğitim yöneticileri', 'akademik gelişim, öğrenci mesleki gelişim', 'değerler eğitimi', 'bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler', 'okul tarafından gerçekleştirilen örnek ve özgün uygulama' ve 'izleme ve değerlendirme' olmak üzere 7 alanda takibe aldıklarını aktaran Yılmaz, "Bu 7 alanda okullarımızın tamamının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kalite farklılıklarının azaltılarak topyekün bir başarıya odaklanması gibi bir çalışma yürüttük. Kalite takip sistemimiz üzerinden okulların performanslarını, deneme sınavlarını takip edebiliyoruz. Okulların fiziki ortamlarının iyileştirilmesini, akademik başarılarını, yönetici gelişimini takip edebiliyoruz. Ve en önemlisi de bir okulda görmüş olduğumuz güzel bir uygulamayı diğer okulların da modelleyebilmesi için kamuoyuna açık şeffaf bir şekilde iyi örnekler sitemizde paylaşıyoruz" diye konuştu.

'111 PİLOT OKUL SEÇTİK VE HEDEF 2020 EKİBİ KURDUK'

Yılmaz, sistemle imam hatip okullarının tamamını, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri üzerinden takip ettiklerini belirterek, "Biz de genel müdürlük olarak, Türkiye’deki bütün il ve ilçelerdeki okulların okul karnesini, ilçe ve il karnesini ve bütün çalışmalarını performans kriterlerimize göre görürüz, değerlendiririz ve bunun sonucunda da raporlaştırarak bir önceki yıla nazaran daha iyi neleri yapabilirizi planlayabiliriz" ifadesini kullandı.

2020 YKS'ye öğrencileri daha iyi hazırlayabilmek için 111 pilot okul seçtiklerini, okul müdürleri, koordinatör öğretmenler ve öğrenci koçlarından oluşan 'Hedef 2020' ekibi kurduklarını da kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu yılki artış bizim için sürpriz olmadı. Sadece bizim için gelecekte daha yüksek bir başarının ön habercileri ve muştuları oldu. Çünkü biz hedefe odaklanmıştık. Topyekün bir faaliyet alanımız, ortak eylem planımız, bunu koordine eden bir ekibimiz ve çalışma sistemimiz var. Bu yıl 2019 yılı mezunlarına nazaran 2020 yılı mezunlarından üniversiteye yerleşenlerin oranı yüzde 24,73 artış gösterdi, yani 6 bin 477 öğrenci ilave olarak bu yıl geçen yılki mezunlara nazaran üniversiteye yerleşti."

'BAZI ALANLARDA YÜZDE 187 ARTIŞ OLDU'

Yılmaz, sınava giren 202 bin öğrenciden 90 bin 127'sinin üniversiteye yerleştiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"İlahiyat alanında yüzde 9,02 bir yükseliş var. Ancak tıp fakültesi alanında, hukuk fakültesi alanında, uluslararası ilişkilerde, mühendislik, mimarlık gibi fakültelerde, diş hekimliği, veterinerlik gibi alanlarda ya da uzay bilimleri ve diğer birçok farklı alanlarda kendi sayısına göre, kimisinde yüzde 60, kimisinde yüzde 70, kimisinde yüzde 137, hatta kimisinde yüzde 187 oranında öğrencilerimizin bir sayısal artışı olduğunu görüyoruz."

Temel dersler açısından AİHL'lerdeki müfredatın Anadolu liseleriyle, fen ve sosyal bilimler programları uygulayan AİHL'lerdeki müfredatın ise fen ve sosyal bilimler liseleri müfredatlarıyla aynı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Program çeşitliliği, imam hatip okullarında bir cazibe alanı oluşturdu. Kamuoyunun ilgisini çekti ve öğrencilerimizin ilgi odağı oldu. 2020 yılında da meyvesini verdi. 2020 yılında yükseliş başladı, peki sonrası nasıl olacak? Sonrası için biz hemen şimdi 'Hedef 2021' diye bir ekip kurduk. Gelecek sene için bizim ümidimiz daha fazla. Çünkü bu sene 111 okul pilotlama yaptık, seneye 544 okulu rehber okul yapacağız. Bu okullar proje ve program uygulayan, fen ve sosyal bilimler programı uygulayan okullarımız, kalan 1108 okulu da paydaş okul yapacağız" dedi.

'JAPONCA'YI JAPONYA'DA GELİŞTİREBİLECEKLER'

Yabancı dil hazırlık sınıfı olan AİHL'lere de değinen Yılmaz, İngilizce ve Arapça eğitiminde edindikleri tecrübeyi kullanarak 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıfı kurduklarını söyledi. Yılmaz, "Önce İspanyolca'dan başladık, 2021 yılında ilk mezunlarımızı veriyoruz. Bir kız sınıfı, bir erkek sınıfı İstanbul'dan mezun olacak. Sonrasında gelen talepler üzerine Almanca, Rusça, Çince hazırlık sınıfları açtık. Bu yıl da Japonca, Fransızca ve Farsça'yı da açtık. Şu anda Türkçe'nin dışında İHL'lerde 9 farklı dilde yabancı dil hazırlık sınıfları var ve bu hazırlık sınıflarına da öğrencilerimizin çok rağbet ettiğini gördük. Çok başarılı bir dil öğretimi hikayesi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız ulusal ve uluslararası kongreler, yine İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arapça ve İngilizce model uygulamaları ve BM model uygulamalarını bu saydığım dillerde gerçekleştiriyorlar" dedi.

Müslüman Toplulukları ile Dayanışma Vakfı'nın yabancı dil hazırlık sınıfı öğrencilerine burs desteği sağlamaya başlayacağının müjdesini veren Yılmaz, "Müslüman Toplulukları ile Dayanışma Vakfı öğrencilerimize 4 yıl boyunca burs verecek. Ayrıca bu çocuklarımızın Japonca öğreniyorsa Japonya'ya, Fransızca öğreniyorsa Fransa'ya, İspanyolca öğreniyorsa İspanya'ya bir dönem en azından 1-2 aylık giderek, dil becerilerini geliştirmeleri konusunda katkı verecekler" açıklamasını yaptı.