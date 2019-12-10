AİHM'den Osman Kavala kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı olan ve 770 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın başvurusu karara bağladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi Parkı davasının tutuklu sanığı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme karara gerekçe olarak "Kavala'nın makul şüphe olmadan tutuklanmasını" ve "Anayasa Mahkemesi'nin dosyayı makul sürede incelememesini" gösterdi.

AİHM, Kavala'nın tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5-1, 5-4 ve 18. maddelerine aykırı olduğunu belirterek, tutukluluğun bir hak ihlali olduğuna karar verdi.