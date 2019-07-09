AİHM'den skandal Demirtaş kararı: Türkiye'yi mahkum ettiler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu karar bağladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2011 yılında yaptığı bir başvuruyu karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin Demirtaş hakkında 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmetti.

AİHM Türkiye'nin Demirtaş'a 2 bin 500 euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.