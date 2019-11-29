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Aile Bakanlığı AB ortak projesi: Anne işe çocuk kreşe

Aile Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile ortak hazırladığı "Çalışan anneler işe çocuklar kreşe" projesi tartışma konusu oldu. Projeye özellikle Milli Görüş'ten sert tepki gelirken, "Peki aile nereye" sorusu soruldu. 
Aile Bakanlığı AB ortak projesi: Anne işe çocuk kreşe

Aile Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile ortak hazırladığı "Çalışan anneler işe çocuklar kreşe" projesi tartışma konusu oldu. Projeye özellikle Milli Görüş'ten sert tepki gelirken, "Peki aile nereye" sorusu soruldu. 

Milli Görüş'ün yayın organı Milli Gazete bugünkü manşetinde, projeyle ilgili şu yorumu yaptı: "Aileden sorumlu bakanlık ve Avrupa Birliği, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı annelerinden koparmak için ortak projeye imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sigortalı anneler işe, çocuklar kreşe” sloganıyla bastırdığı afişte annelerin çocuklarını terk edip iş hayatına atılmaları için büyük bir çabanın içerisine girdiğini bir kez daha gösterdi."

‘ÇOCUKLARINIZI TERK EDİN İŞ HAYATINA ATILIN’

Haberin devamında şöyle denildi:

"Aile , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun ana unsuru olan ailenin temellerini sarsmaya devam ediyor. Kadınları evlerinden, anneleri çocuklarından uzaklaştırmaya teşvik eden politikalarıyla tepkilerin odağında olan bakanlık, skandal uygulamalarına her geçen gün yenisini ekliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın imzasıyla yayınlanan bir afişte kadınlara adeta ‘Çocuklarınızı terk edin, iş hayatına atılın’ mesajı verildi. Proje, her fırsatta manevi değerlerimizi hedef alan ‘Avrupa Birliği’ tarafından da desteklendi."

"AMAÇ, ANNELERİ ÇOCUKLARINDAN KOPARMAK" İDDİASI

Haberde ayrıca şöyle denildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “Sigortalı anneler işe, çocuklar kreşe” sloganıyla başlattığı proje, ülkemizin geleceğini yetiştiren anneleri yuvalarından koparmayı hedefliyor. Konuya ilişkin görüş belirten Millî Gazete yazarı Mücahit Gültekin, “Çocukların annelerinden çok bakıcılarını, annelerin kocalarından çok patronlarını, erkeklerin her ikisini ve en sonunda hiçbirinin bir diğerini göremeyeceği bir dünya inşa edilmek isteniyor. Ediliyor da; yavaş yavaş...” sözleriyle projeye tepki gösterdi.

Müslüman Türk halkının manevi değerlerine savaş açan Avrupa Birliği’nin de destek verdiği çalışmada açıkça ailenin bütünlüğü hedef alınıyor. Söz konusu ilanda başörtülü kadın fotoğrafı kullanılması da hedef kitleyi genişletmeye yönelik bir algı operasyonu olarak dikkat çekiyor."

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