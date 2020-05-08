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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Emeklilerin aylıkları 15-22 Mayıs arasında hesaplarına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilerin aylıklarının öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Emeklilerin aylıkları 15-22 Mayıs arasında hesaplarına yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı. 

Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı. 

Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.

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