Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Ocak başında engelli ataması gerçekleştireceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İnşallah ocak başında engelli ataması gerçekleştireceğiz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bakanlıkça çevrim içi olarak düzenlenen, "Herkes İçin Erişilebilirlik Programı"nda yaptığı konuşmada, ​​​​​​engelli haklarının günümüz dünyasının en önemli konularından biri olduğunu ifade etti.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğunu dile getiren Selçuk, bu insani meseleyi istatistiklerin ötesinde gördüklerini belirtti.

Türkiye'de engellilerin karşı karşıya oldukları sorunları, ancak 2002'den sonra hakkıyla gündeme gelebildiğini vurgulayan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi yılda bir kez değil, her an gözeten bir yönetim anlayışına sahip olduğunuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Hamdolsun, bu süreçte hem engelli hakları hem de engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi bakımından oldukça iyi bir noktaya ulaştık." diye konuştu.

Hukuki altyapı başta olmak üzere, hayata geçirdikleri icraatlar, sürekli geliştirdikleri projeler ve bilinçlendirme faaliyetleriyle engelli vatandaşlara her daim ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çeken Selçuk, "Artık hiçbir ayrım gözetmeksizin, vatandaşımızın yanında olan bir devletimiz var. Bizim engelli politikalarımızdaki temel vizyonumuz, engelli vatandaşlarımız için hayatı erişilebilir kılmak ve onları hayatın akışına dahil etmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, 2002'den bugüne, engellilerin sorunlarının çözüm noktasında da Türkiye'de ilkleri başardıklarını belirterek, bu kapsamda yapılan çalışmaları anımsattı.

Engellilere yönelik Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale programını başlattıklarını anlatan Selçuk, akademisyen ve STK'lerden bu programa desteklerini istedi.

Selçuk ayrıca engellilerin yaşamlarını kendi başlarına sürdürmelerini hedeflediklerini altını çizerek yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen vatandaşlara da düzenli olarak bakım hizmeti sunduklarını veya bakımlarına destek olduklarını aktardı.

"Bakanlık olarak önceliğimiz eğer mümkünse engelli bireyleri aileleri yanında destekleyebilmek." diyen Selçuk, aileleri yanında kalan engelliler için gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı, evde bakıma destek gibi hizmet modelleri olduklarını anlattı. Bu hizmet modellerinin bir süreç içerisinde kademeli olarak birbirlerini tamamlayan bir yapı oluşturduğuna işaret eden Selçuk, "Biz engellilerimizin bütün şartlarını kolaylaştırmak için seferber olmak durumundayız. Bu desteklerin yeterli olmadığı durumlarda ise kurumsal bakım hizmetlerimizi devreye alıyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, aileler için engelli bir yakına sahip olmanın birtakım zorluklara neden olduğuna dikkati çekerek engelli ailelerin çeşitli nedenlerle kısa süreliğine engelli bireyleri emanet edebileceği güvenilir bir yere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bu kapsamda engelli vatandaşları bir yıl içinde 45 güne kadar kuruluşlarda ücretsiz misafir edebildiklerini belirten Selçuk, bu hizmeti daha yaygın bir şekilde uygulamayı hedeflediklerini de vurguladı.

- "İstiyoruz ki engellilerimiz üretken bir birey olarak topluma katkı sağlasınlar"

Bakan Selçuk, engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini kaliteli, hızlı ve etkin bir şekilde almalarını temin edebildiklerini de dile getirerek engellilerin tüm tedavi masrafları, tıbbi cihazlar ve ilaçlar dahil Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşılandığını hatırlattı.

Ayrıca 2019'da engelli raporları için önemli bir adım attıklarını vurgulayan Selçuk, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu'nu (ÇÖZGER) yeniden düzenlediklerini, bu kapsamda engelli vatandaşların raporlarının elektronik ortamda ilgili tüm kurumlar tarafından görülebildiğini anlattı.

Engellilerimizin toplum içinde daha fazla var olabilmelerinin en önemli adımlarından birisi de istihdamın önündeki engellerin kaldırılması olduğunun altını çizen Selçuk, "İstiyoruz ki engellilerimiz üretken bir birey olarak topluma katkı sağlasınlar. Toplumla beraber milletimize, vatanımıza hizmet etmeye devam etsinler." dedi.

Bunun içinde engelli çalıştırma zorunluluğu, engelli iş koçluğu, E-KPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik desteği gibi uygulamalar yaptıklarını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kontenjanımızdaki doluluk oranı da yükselmiş durumda. Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engellilerimizin iş becerileri, yetenekleriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda İŞKUR'yun Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık 1000 engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık."

Özel sektör iş birliği ile "İşe Katıl Hayata Atıl Projesi"ni başlattıklarını ve proje sayesinde yaklaşık 96 bini aşkın engellinin özel sektörde çalıştığını anlatan Selçuk, engellilerin korumalı işyerlerinde istihdamları için de Bakanlıkça işverene ücret desteği vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

2012'de kamuda engelli istihdamı için dünyada ilk defa merkezi sınav sistemi olan E-KPSS'yi başlattıklarını anımsatan Selçuk, "2002 yılında kamuda çalışan engelli sayımız 5 bin 777 kişiydi, bugün neredeyse 10 kattan fazla artarak 57 bine yükselmiş durumda." bilgisini paylaştı.

Girişimcilik eğitimlerini başarıyla bitiren engellilere de hibe desteği vererek, kendi işlerinin sahibi olmaları için teşvik ettiklerini dile getiren Selçuk, 50 bin lira olan hibe desteğini de 65 bin liraya çıkardıklarını ve bugüne kadar 2 bini aşkın engelliyi 100 milyon liraya yakın hibe desteği sağladıklarına değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, engelli vatandaşların başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişimlerini sağlamanın önemine dikkati çekerek erişilebilirliğe dair hizmetlere hız kazandırdıklarını söyledi.

2020'nin Erişilebilirlik Yılı ilan edildiğini anımsatan Selçuk, "İnşallah 2020 Erişilebilirlik Yılı'nı 2021'de de sürdürerek, bu noktada binalarımızın, engellilerin ulaşabileceği bütün hizmetleri daha erişilebilir kılmak için sizlerle beraber gayret edeceğiz." dedi.

Erişilebilirlik stratejilerinin, binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere dört ana başlık altında yürüttüklerini anlatan Selçuk, "Bu dört alanda erişilebilirliği en yüksek seviyeye ulaştırdığımız takdirde engelli vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulmasının en önemli adımlardan birisi olduğunu belirterek "Hedefimiz engellilerimiz için yüzde 100 erişilebilir bir hayatı sağlayabilmek." dedi.

Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle, zor bir süreç geçirildiğini belirterek, milletin Kovid-19 salgınından olabilecek en düşük seviyede etkilenmesi için hükümet, devlet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve salgının olumsuz etkilerinin azaltılması noktasında büyük bir gayret gösterdiklerini aktardı.

- "Erişilebilir Türkiye'de engelsiz yaşamla hepimiz, beraberce 'buradayız' diyeceğiz"

Bu konuda bütün faaliyetleri Sosyal Koruma Kalkanı adı altında yaptıklarına dikkati çeken Selçuk, "Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere 4 ana başlıkta birçok tedbiri hayata geçirdik. Bu süreçte vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynak 42 milyar lirayı aşmış durumda." ifadesini kullandı.

Selçuk, programa katılanların yanlarında olduklarını ve 2021'de daha büyük projelerde buluşma temennisini ileterek, "İnanıyoruz ki yeterince fırsat verilirse her engelli kardeşimiz topluma daha fazla katkı sunabilecekler. Erişilebilir Türkiye'de engelsiz yaşamla hepimiz, beraberce 'buradayız' diyeceğiz." diye konuştu.

- "Hayaller engelsizdir"

Engellilerin başarı hikayelerinden gurur duyduklarını belirten Selçuk, Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce engellilerin başarı hikayelerine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

"Asıl engel ön yargılar da asıl engel düşüncelerde" sözünü asla unutmadıklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

"Hayaller engelsizdir, diyoruz. Başarı elde edebilmek için bütün engelleri beraberce kaldırabileceğimize inanıyoruz, bu umudu taşıyoruz. Biz engelli kardeşlerimizle hayatın içinde beraberiz ve bir bütün halinde çalışıyoruz. Ben 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum."

- Selçuk'tan atama müjdesi

Bakan Selçuk, Sakatlar Konfederasyonu Başkan Yusuf Çelebi'nin engellilerin istihdamına yönelik engellilerin atama beklediklerini ve bu konuda müjde beklediklerini dile getirmesi üzerine yeniden söz alarak, "İnşallah ocak başında engelli ataması gerçekleştireceğiz, bunu sivil toplum kuruluşlarımıza söylemek isterim." dedi.

Programa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Malatya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Engin Yılmaz, Zihinsel Özürlüler Federasyonu Başkanı Aynur Dankaz, Müzik Terapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çifdalöz, Tomurcuk Derneği Başkanı Faruk Bilgili'nin aralarında olduğu birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen katılarak, engellilerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.