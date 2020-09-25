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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK-TEB ilaç alım protokolünün 1 Ekim 2020'de yürürlüğe gireceğini ve 4 yıl süreyle geçerli olacağını bildirdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: SGK-TEB ilaç alım protokolü 1 Ekim 2020'de yürürlüğe girecek

İşte açıklamalarından satırbaşları:

- Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki  Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

- Yeni protokol 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girecek ve 4 yıl süreyle geçerli olacak.   Yeni protokolümüzde baremler, iskonto oranları ve reçete başına hizmet bedelleri yeniden belirlendi. bu düzenlemeler sonucunda eczanelere, yıllık 235 Milyon Lira’ya ulaşmasını beklediğimiz bir iyileştirme sağladık. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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