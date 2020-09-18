Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in darp edilmesi, toplum vicdanını yaralamıştır

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hüseyin Meriç'in Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilmesine ilişkin, "Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır" denildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Halil Sezai Paracıkoğlu tarafından darbedilen Hüseyin Meriç'in talebi dahilinde Bakanlığın konuyu takip edeceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda tanınan bir kişi tarafından 67 yaşındaki Hüseyin Meriç büyüğümüzün darp edilmesi hepimizi derinden üzmüştür." ifadesine yer verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğünün 16 Eylül'de ivedi bir şekilde konuyla ilgili inceleme yaptığı ve ekiplerin Meriç'i evinde ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdura Bakanlığımız hizmet modelleri anlatılmış ve kendisine kanuni hakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kendisinin talepleri dahilinde Bakanlığımız konuyu takip edecektir. Milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmeyen ve kabul edemeyeceğimiz bu hadise, toplum vicdanını yaralamıştır. Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır."