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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çatıda görüntülenen çocuklar için inceleme başlattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sultanbeyli ilçesinde iki küçük çocuğun çatıda dolaştığı görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığını ve sürecin takip edilebilmesi için aileye danışmanlık ve rehberlik desteği verileceğini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çatıda görüntülenen çocuklar için inceleme başlattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul Sultanbeyli'de bir binanın çatı katındaki evlerinin camından çıkarak çatıda yürümeye başlayan iki küçük çocuğun görüntülerinin dün Bakanlığa ulaşması üzerine, İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. 

Aile ve çocuklar ile görüşen Bakanlık uzmanları, sürecin takip edilebilmesi için aileye danışmanlık ve rehberlik desteği verilmesi kararı aldı.

İl müdürlüğünün çocukların üstün yararını gözeterek, gelişimleri üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşmaması için konuyu takibe devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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