Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahremiyet eğitimi modülünü revize etti

Modülün revize edilmesinin ardından geçen günlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitiminin verildiği bildirildi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların sosyal hayatın içinde kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan "mahremiyet eğitimi modülü" revize edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mahremiyet eğitimi modülünün sahadaki çalışanların geri bildirimleri ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak revize edildiği bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu doğrultuda ailelere, çocuk hizmetleri alanında çalışan ve çocukla temas eden tüm çalışanlara yönelik 'Çocuklarda Mahremiyet Bilinci' eğitim modülü hazırlandı. Revize edilen modülde, mahremiyet, gelişim dönemlerine göre mahremiyet, bebeklik döneminde mahremiyet, okul öncesi dönemde mahremiyet, ilköğretim döneminde mahremiyet, ergenlik döneminde mahremiyet, dijital mahremiyet ve istismara maruz kalmış çocuğa yaklaşım gibi başlıklar yer alıyor."

90 bin kişiye eğitim verildi

Modülün revize edilmesinin ardından geçen günlerde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Çocuklarda Mahremiyet Bilinci" eğitici eğitiminin verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Çevrim içi verilen eğitime, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çocuk hizmetleri alanında görev yapan meslek elmanı ve yöneticiler katıldı. Bakanlık, çocuk hizmetleri alanında çalışan personelin ve hizmet sunulan ailelerin desteklenmesi amacıyla, 2018'de hazırlanan "Mahremiyet Eğitimi Modülü" ile il müdürlükleri bünyesindeki çocuk hizmetleri biriminde görevli tüm personel, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakım evlerinde görev yapan çalışanlar, veliler ve koruyucu aileleri kapsayacak şekilde bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişiye eğitim verilmişti."