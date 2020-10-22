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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gelecek yıl başlatılması planlanan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi ile Türkiye'ye özgü, bölgesel farklılıkların gözetildiği yeni bir yaşlı bakım modelini geliştirecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için 'YAGEP' projesini başlatıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başlatılacak "Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" (YAGEP) ile bölgesel farklılıkların gözetildiği, Türkiye'ye özgü yeni bir yaşlı bakım modeli geliştirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle gelecek yıl YAGEP'in hayata geçirilmesi planlanıyor.

Yaşlı vatandaşlar için özellikle evde bakım ve gündüz hizmetlerinin yaygınlaştırılması, aktif yaşlanma konularında yeni uygulamaların başlatılmasının hedeflendiği proje ile yaşlılara yönelik merkezi ve yerel kurumların kapasiteleri ve hizmet kaliteleri bütüncül bir yaklaşımla geliştirilecek.

Bu amaçla projenin ilk ayağında yaşlılara hizmet veren 10 gündüz merkezinin güçlendirilmesine yönelik malzeme ve ekipman desteği sağlanacak.

Türkiye'ye özgü yaşlı bakım modeli geliştirilecek
Bakanlık, proje kapsamında ayrıca "Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli"ni hayata geçirecek.

Söz konusu çalışmada kurumsal bakımın yanında evde bakım ve gündüz hizmetlerini odağa alan, yaşlı vatandaşlar için sosyal hayatın içerisinde, aktif yaşlanmayı destekleyen yapı ve alanların oluşturulması hedefleniyor.

Bakanlık, Türk aile yapısına uygun, bölgelerin özelliklerine göre farklılık gösterecek yeni bakım modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda farklı ülkelerdeki örnekleri de inceleyecek. Bu çerçevede farkındalık etkinlikleri, çalıştay ve personel eğitimleri de düzenlenecek.

Ayrıca Türkiye'ye Özgü ve Bölgesel Nitelikli Entegre Yaşlı Bakım Modeli'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ışık tutması amacıyla yaşlı bakım araştırması yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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