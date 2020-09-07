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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'engelsiz' mimari için 'Erişilebilirlik Kılavuzu'

2020 Erişilebilirlik Yılı çalışmaları kapsamında, mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu yayımlanarak kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ile tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunuldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'engelsiz' mimari için 'Erişilebilirlik Kılavuzu'

2020 Erişilebilirlik Yılı ile pek çok farklı faaliyeti hayata geçiren Bakanlık, engelli ve yaşlıların kamuya sunulan hizmetlere kolay ulaşabilmesi için de yol haritası oluşturacak "Erişilebilirlik Kılavuzu"nu hazırladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin daha rahat bir yaşama kavuşmasını ve bu çerçevede erişilebilirlikle ilgili belli standartların hayata geçirilmesini çok önemsediklerini vurguladı. 

Selçuk, "Bilindiği üzere 2020 yılı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erişilebilirlik Yılı ilan edildi. Biz de Erişilebilirlik Yılı'nda, mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu yayımlayarak kamu kurumları, belediyeler, akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunduk." ifadesini kullandı.

Kılavuz, erişilebilir mimari yapılara ve üniversitelere kaynaklık edecek
Kılavuzun, ulusal standartları baz alan ve mevzuattaki son düzenlemeleri de kapsayan yazılı ve görsel içeriğe sahip bir rehber niteliğinde olduğunu aktaran Selçuk, "Erişilebilirlik Kılavuzu'nu yapılarda tasarımın ilk aşamasından son aşamasına kadar başvurulabilecek, açıklayıcı metinlerin yanı sıra mimari çizimlerin üç boyutlu görseller ile desteklendiği bir kaynak olarak planladık." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, "Kılavuz, hem tasarımcı hem de uygulayıcılar açısından farkındalığı artıracak. Aynı zamanda üniversitelerin teknik eğitim veren bölümleri için de kaynak yayın olarak kullanılabilecek." şeklinde konuştu.

Bina bahçeleri ve iç mekanlar için erişilebilirlik standartları anlatılıyor
Mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu'nda "engelsiz" yapıların oluşturulmasına yönelik bir binadaki tüm fiziki mekanlar ve donanımların nasıl olması gerektiği, ayrı ayrı bölümlerde kapsamlı bir şekilde anlatılıyor.

Kılavuzun "Erişilebilirlikte Ölçüler ve Temel Tasarım Kuralları" başlığı altındaki ilk bölümünde, farklı engel gruplarındaki vatandaşların ve yaşlıların hareketliliklerini sağlamaları için mimari tasarımda yer verilmesi gereken ilkeler açıklanıyor.

"Bina Yakın Çevresi" ve "Otoparklar" bölümlerinde bina bahçeleri ve iç mekanlar için erişilebilirlik standartları anlatılırken "Bina Girişleri" ile "Kapılar ve Pencereler" bölümlerinde, binaya girişte, iç kapılarda ve pencerelerde yapılması gereken erişilebilirlik düzenlemelerine yer veriliyor.

Kılavuzda "Bina İçi Dikey Dolaşım", "Alarmlar ve Bina Tesisatı", "İşaretlemeler" ile "Hissedilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri" bölümlerinde asansör, merdivenler ile alternatif erişim yöntemleri ve düzenlemeler, "Diğer Kullanım Alanları” bölümünde ise mutfak, banyo ve odalarda uygulanması gereken erişilebilirlik koşulları bulunuyor.

Mimari tasarımlar için Erişilebilirlik Kılavuzu'na Bakanlığın "https://www.ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/yayin-kaynak" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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