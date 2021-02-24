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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi.

Habere konu olan bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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