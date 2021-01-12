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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hatlarına geçen yıl 32 milyondan fazla çağrı geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının farklı kesimlere hizmet veren hatları "Alo 183", "Alo 144" ve "Alo 170" geçen yıl 32 milyondan fazla çağrı aldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hatlarına geçen yıl 32 milyondan fazla çağrı geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Bakanlıklarının sorumluluğundaki konularla ilgili "Alo 183", "Alo 144" ve "Alo 170" hatlarıyla 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet verildiğini belirtti.

"Alo 183" hattıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulduğunu anımsatan Selçuk, şu bilgiyi verdi:

"Bu hattımıza kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetlerimizin yanı sıra çeyiz yardımı, kadın istihdamı gibi konularda da müracaatlar oluyor. Bu kapsamda 2020 yılında 'Alo 183' hattımıza 1,4 milyon çağrı geldi. Bu çağrılar, SMS, e-Devlet ve işaret dili çağrılarından oluştu. Salgın döneminde, Alo 183 WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal hizmet sunmaya başladık."

Bakan Selçuk, "Alo 144" hattıyla şartlı eğitim ve sağlık, gıda, engelli aylığı ve eşi vefat eden kadınlara destek gibi sosyal yardımlar konusunda vatandaşlardan gelen çağrıları cevapladıklarını belirterek, bu hatta geçen yıl 8,1 milyon başvuru yapıldığını kaydetti.

"Alo170"e kısa çalışma ödeneği soruldu
"Alo 170" hattına da vatandaşların sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili konularda yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Alo 170 hattımıza geçen yıl gelen çağrılar 2019'a oranla yüzde 57 artarak 23,3 milyona ulaştı. Burada vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, emeklilik işlemleri, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili sorularını çözüme kavuşturduk. Salgın döneminde özellikle İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği, kamu işçi alımları konularında yoğun çağrı geldi."

Kaynak: Haber Kaynağı
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