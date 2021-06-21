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Aile Eğitim Programımızdan 2,2 milyon kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aileyi güçlendirmek için düzenlenen Aile Eğitim Programından (AEP) 2,2 milyon kişinin yararlandığını bildirdi.
Aile Eğitim Programımızdan 2,2 milyon kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, ailelerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, "aile eğitimi ve iletişim", "hukuk", "İktisat", "medya" ve "sağlık" alanlarında vatandaşlara eğitimler verdiklerini belirterek, "Aileyi güçlendirmek için düzenlediğimiz Aile Eğitim Programımızdan 2,2 milyon kişi yararlandı." ifadesini kullandı.

AEP ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkanları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçladıklarını kaydeden Yanık, İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla bu eğitimleri ailelere ücretsiz sunduklarını belirtti.

Yanık, "(Eğitim ailede başlar) anlayışıyla hayata geçirdiğimiz programımız kapsamında yaklaşık 1,1 milyon kişi iletişim alanında, 495 bin kişi sağlık alanında, 168 bin kişi medya alanında, 245 bin kişi hukuk alanında ve 198 bin kişi de iktisat alanında eğitim aldı." bilgisini verdi.

AEP, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı
"Aile Eğitim ve İletişim", "hukuk", "iktisat", "medya" ve "sağlık" olarak beş alan ve 28 modülden oluşan AEP, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı.

Aile eğitimi ve iletişim alanında yer alan modüllerle, aile hayatının farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Aile ile ilgili hukuk bilgisinin en sade ve anlaşılır dilde aktarılmasının amaçlandığı hukuk alanında yer alan modüllerle, aile bireylerinin hak ve ödevleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Medya ve aile bütçesi yönetimi dersleri veriliyor
İktisat alanındaki eğitimlerle, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesi, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaca uygun yapabilmeleri konusunda destek veriliyor.

Medya alanında yer alan modüllerle, ailelerin, medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, ailenin yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak amaçlı sağlık alanında yer alan modüllerle de hastalıklarla daha etkin mücadele etmek, sağlık maliyetlerini en aza indirerek ve verimliliği artırarak toplumun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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