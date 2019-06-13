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Aile hekimlerinin sorunları görüşüldü

Sağlık Bakanlığında düzenlenen ‘Ankara İli Birinci Basamak Sağlık Kurumları Genel Değerlendirme Toplantısı’nda aile hekimliğinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü. 
Aile hekimlerinin sorunları görüşüldü

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen ‘Ankara İli Birinci Basamak Sağlık Kurumları Genel Değerlendirme Toplantısı’nda aile hekimliğinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri görüşüldü. 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Ankara İli Birinci Basamak Sağlık Kurumları Genel Değerlendirme Toplantısı’, Sağlık Bakanlığının konferans salonunda gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen toplantıya geniş bir katılım sağlandı. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin başkanlığında yürütülen iki günlük değerlendirme toplantısına, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Genel Müdür Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, İl Sağlık Müdürlüğündeki yetkililer ve Başkent’te görev yapan aile hekimleri katıldı. Toplantının son gününde aile hekimliği sistemi hakkında sorunlar görüşülerek gerekli istişarelerde bulunuldu. 

ADEM ORMAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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