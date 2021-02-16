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Aile Merkezleri’nde kayıtlar başladı

Mamak’ta yaşayan ve okuyan gençler, hanımlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği; farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Aile Merkezleri’nde, yüz yüze eğitim için kayıtlar başladı.
Aile Merkezleri’nde kayıtlar başladı

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kontenjanla kayıtların başladığı kurslara ilgi büyük. Yüz yüze eğitimler seyreltilmiş sınıflarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Mamaklı kadınların istihdamına ve sosyal hayatına katkısını sürdüren merkezlerden bugüne kadar on binlerce kişinin istifade ettiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eğitimlere katılan binlerce kursiyerin de yeni bir meslek sahibi olarak hayata atıldığını söyledi. Köse, pandemi nedeniyle sınırlı sayılarda derslerin başladığını da belirterek, “ Pandemiden dolayı sıkı tedbirler alınarak yüz yüze eğitimlerimiz başladı. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Köse yüz yüze eğitimlerin başvurularında HES kodu zorunluluğunun olacağını da sözlerine ekledi.

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19. Merkez yolda
18 Aile Merkezl’nde spor, dikiş-nakış, mefruşat, örgü-amigurimi, iğne oyası, cilt bakımı, çocuk gelişimi, İngilizce, bağlama, halk oyunları, diksiyon, takı tasarım, jimnastik, kreş,  gibi 20’nin üzerinde branşta eğitimler verilecek. On dokuzuncu Aile Merkezi’nin de çok yakında hizmete açılacağının müjdesini veren Başkan Köse, “Açtığımız kurs merkezlerimiz Mamaklı hanım kardeşlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Açtığımız kurslarımızla Güzel Mamak’ta sosyal hayata zenginlik katıyoruz. Mamak’ın huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz ‘sosyal belediyecilik’ anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de açılan kurslarımız yine Mamaklı kadınlarımızın uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor ” dedi.

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