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Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kavgaya dava; öğretim görevlisi babanın 8, doktorun 4 yıl hapsi istendi

Eskişehir'de avukatlık stajı yapacak kızına sağlık raporu almak için gittikleri Aile Sağlığı Merkezi’nde tartıştığı doktorlara saldıran öğretim görevlisi Duran K. ile babaya karşılık veren doktor Aytekin A. hakkında dava açıldı.
Aile Sağlığı Merkezi'ndeki kavgaya dava; öğretim görevlisi babanın 8, doktorun 4 yıl hapsi istendi

Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan Duran K., geçen yıl ağustos ayında, eşi ve avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. ile Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti. Kızına sağlık raporu almak istediklerini söyleyen baba, söz konusu raporu kendilerinin veremediğini bildiren doktolara saldırdı. Doktor Aytekin A. da babaya karşılık verdi. İkili arasında yaşanan arbede, merkezin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından hem baba hem doktor şikayetçi oldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda öğretim görevlisi Duran K. ve doktor Aytekin A. hakkında iddianame hazırladı. 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Duran K. hakkında ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ ve ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından toplam 15 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.

Doktor Aytekin A. hakkında ise ‘yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından 11 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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