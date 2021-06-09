Aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı yapılmaya başlandı

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde de tatbik edilmesi kararının ardından randevu alanlara aşı yapılmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, BioNTech aşısının kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinde de devrede olacağını açıklamasının ardından aşılar, uygun saklama koşullarını taşıyan bu merkezlerde de uygulanıyor.

ALO 182, e-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alarak başvuran vatandaşlar, Oran 75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi'nde BioNTech aşısının birinci dozunu oldu.

Aşı yaptıran TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde akademisyen Eren Özdemir, aşının yararına ve toplum açısından faydasına çok inandığını dile getirdi.

Bilime güvenmek gerektiğini belirten Özdemir, "Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e dünyayı böyle bir illetten kurtardıkları için teşekkür borçluyuz. Herkesi gecikmeden aşı olmaya ve bilime inanmaya davet ediyorum." dedi.

"Flakonlar 6 kişilik aşıyı içerecek şekilde geliyor"

Aşı görevlisi ebe Mehtap Bacak, aile hekimliklerinde Sinovac'tan sonra BioNTech aşılarını da yapmaya başladıklarını belirtti.

Bacak, randevu alanlara önce kronik hastalığı veya alerjisinin olup olmadığını sorduklarını, daha sonra da aşılamaya geçtiklerini anlattı.

"Bu süreci, ancak sosyal mesafe, maske, hijyen ve aşılama yaparak atlatabiliriz." diyen Mehtap Bacak, BioNTech aşılarının aile hekimliklerinde yapılması kararının ardından başvuruların arttığını söyledi.

BioNTech'in steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi olan flakon biçiminde geldiğini anlatan Bacak, "Flakonlar bize 6 kişilik aşıyı içerecek şekilde geliyor, biz onları çekerek 6 kişiye uyguluyoruz. 6 kişilik çoğunluğun sağlanmasının nedeni fire vermemek, yani 6 kişilik flakondan 5 kişiye yapılırsa bir doz fire vermiş oluruz. Bunlar bizim milli servetimiz, fire vermemeliyiz." diye konuştu.

Bacak, BioNTec aşısının eksi 70 derecede 6 ay, 2 ve 8 derece arasında buzdolabı koşullarında ise 31 gün saklanabildiğini aktardı.

İstanbul

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürü Dr. Neslihan Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BioNTech aşısının aile sağlığı merkezlerinde uygulanmaya başlanmasının aşılama süreci için çok iyi olacağını ifade etti.

Uyar, BioNTech aşısının ASM'lerde saklanma koşullarına ilişkin, "Saklama koşulları artı 2-8, diğer SinoVac aşımız gibi, aynı şekilde saklanmaya devam ediyor. Aşı takip sisteminden de takip ediliyor. Takip sistemleri var. Hepsi ana merkeze bağlı. Onun için hiçbir sıkıntımız yok." bilgisini verdi.

Vatandaşların ASM'leri evleri gibi gördüklerini, bu nedenle aşılamanın onlar için çok daha rahat olacağını belirten Uyar, randevu alımının nasıl yapılacağını şöyle anlattı:

"MHRS ve e-Nabız üzerinden randevularını alacaklar. Orada seçenekler çıkacak. Herhangi bir özel hastane mi kamu mu yoksa aile sağlığı merkezi mi? Buradan seçimini yapacak ve randevu saatinde gelecek. İstediği aile sağlığı merkezine gidebilir. İlla kendi aile hekiminde olabilir diye bir şey yok. Yeter ki aşı olmayı istesin. Her yerde aşımızı uyguluyoruz."

Dr. Neslihan Uyar, Kadıköy'de aşılama oranının çok güzel olduğuna, vaka sayılarında da buna bağlı düşüş yaşandığına işaret ederek, "Ama bizim için bir kişi dahi çok önemli. Aşılanmamış kimse kalmasın çünkü tek silahımız. Toplum sağlığı ancak aşıyla bununla savaşabilir. Onun için lütfen herkesi aşıya bekliyoruz." mesajını verdi.

Acıbadem Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Dr. Mehmet Sinan Günay da bundan sonra SinoVac gibi BioNTech aşısının da ASM'lerde uygulanacağını hatırlatarak, randevuların açıldığını dile getirdi.

Dr. Günay, bu uygulamanın aşılama oranlarına pozitif etkisi olacağını düşündüğünü belirterek, "Vatandaşlar, Kovid-19 sürecinde bulaşı düşünerek hastaneye gitmeyi tercih etmiyorlardı. Şu anda ASM'lerde (BioNTech) uygulanıyor olması aşı oranlarını olumlu yönde etkileyecektir. Aşı dolabımız 2-8 derecede. Diğer aşılarımızda olduğu gibi güvenle saklayabiliriz." diye konuştu.

Günay, aşı olmada çekince yaşanacak herhangi bir durum olmadığını, vatandaşların aşı olmak için ASM'leri tercih edebileceklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, aşılama programına dahil edilen müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri ile öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin de aşılanmasına bugünden itibaren başlandı.

Samsun

BioNTech aşısı, Samsun'da da 44 aile sağlığı merkezinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı deposunda eksi 80 derecede saklanan BioNTech aşıları, Samsun Sağlık Müdürlüğünün deposuna transfer ediliyor.

BioNTech aşıları, İl Sağlık Müdürlüğü deposundan hasta randevusu sayısına göre aile sağlığı merkezlerine aşı nakil araçlarıyla dağıtılıyor. Aile sağlığı merkezlerinde bulunan dolaplarda 2 ila 8 derece arasında saklanan aşılar, randevu alan vatandaşlara 6 saat içinde uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, Samsun'da aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısını yapmaya başladıklarını söyledi.

Samsun'da aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılması için hızlı şekilde altyapıyı oluşturduklarını vurgulayan Oruç, "Şu anda 44 aile sağlığı merkezinde randevular açık. Günde 1500 kişi için aile sağlığı merkezinden randevusunu alabilir. Vatandaşlarımız da bugünden itibaren randevularını alarak aşılarını olmaya başladı. Aşının yaygınlaşması açısından direkt aile hekiminden aşı olması, bizim açımızdan da vatandaşlarımız açısından da mutluluk verici. Çünkü aile sağlığı merkezleri evlerine yakın, hemen evlerinden çıkıp hızlıca aşılarını olabiliyorlar." dedi.

Oruç, aile hekimlerine vatandaşların salgınla ilgili sorular da sorabildiğini dile getirerek, "Aile hekimlerimiz aynı zamanda vatandaşlarımızın bir danışmanı olmuş oluyor. Salgının bitmesi için aile hekimlerimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Bundan sonraki süreçte daha yaygın şekilde BioNTech aşısı yapılacak." diye konuştu.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Çobanlı Aile Sağlığı Merkezinde BioNTech aşısını olan vatandaşlar, evlerinin hemen yanında kendi aile hekimine aşı olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Kronik hastalığı bulunduğu için aşı sırası gelen Abdullah Altınok, çok mutlu olduğunu belirtti.

Eşi Aytül Altınok ise aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılmasının aşıya kolay ulaşımı sağladığına işaret ederek, "Aile hekimimiz aradı ve aşı olabileceğimizi söyledi. Herkesin aşı olmasını istiyoruz. Özellikle aile sağlığı merkezinde olması kolaylık sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Öğretmen Ceren Tüylü ise öğretmenlere aşı hakkı verilmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Aile sağlığı merkezinde daha az insanla temas edip aşı vurulma imkanı sağlandı. Hastaneler uzaktı ve kalabalıktı, aile hekiminde aşı imkanını görünce şaşırdım ve mutlu oldum. Öğrencilerime eğitim vermek için sürekli okula giderken toplu taşıma araçlarını kullanıyordum, bu beni tedirgin ediyordu. Yaşım henüz gelmemişti ama öğretmenlerin aşılama kararı sonrasında hemen aşımı yaptırmak istedim." diye konuştu.