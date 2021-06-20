  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Babalar Günü'nü kutladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Baba demek koruyan, kollayan demek. Onlar bizim bir ömür boyu koruyucularımız. Babalar Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan Yanık, Babalar Günü dolayısıyla Bakanlıkça hazırlanan videoyu da paylaştı.

Koruyucu babaların duygularına yer verilen video, "Her çocuk babasının yüreğinde en derinde saklıdır. Babalar Günü'nüz kutlu olsun." mesajıyla sona eriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çavuşoğlu: Rusya'nın kararı bizi ve Rusları memnun etti20 Haziran 2021 Pazar 11:51
  • Bu yıl 600'den fazla arkeolojik kazı çalışmasına 64 milyon lira destek sağlanacak20 Haziran 2021 Pazar 11:47
  • Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, son bir ayda yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı20 Haziran 2021 Pazar 11:44
  • Ticaret Bakanlığı tatil hazırlığı yapanları sahte otel tanıtımları konusunda uyardı20 Haziran 2021 Pazar 11:13
  • Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı20 Haziran 2021 Pazar 11:08
  • Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti20 Haziran 2021 Pazar 10:52
  • Beypazarı'ndan Rusya'ya 120 ton havuç ihracatı20 Haziran 2021 Pazar 10:36
  • Milli gemiye içinde birçok mesajı barındıran özel amblem20 Haziran 2021 Pazar 10:30
  • Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak20 Haziran 2021 Pazar 10:26
  • Datça açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem20 Haziran 2021 Pazar 10:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti