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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, eylül ayında, dört nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ihtiyaç sahiplerine 179 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, "Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı" kapsamında eylül ayında yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda, eylül ayında, bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon lira ödeme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tüberküloz ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığı bulunan kronik hastalara da 3,7 milyon lira destekte bulunacaklarını aktaran Bakan Derya Yanık, "Böylece eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon lira ödeme yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerin yarın tamamlanacağını bildirdi.

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