Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Müslüme Yağal açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme’nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Mersin’in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme‘nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.

Ayrıca Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir.

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Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.