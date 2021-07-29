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Aileler HDP önünde kurban kesti

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyerek, HDP binası önünde oturma eylemi yapan 3 aile daha bugün evlatlarına kavuşacak.
Aileler HDP önünde kurban kesti

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 233 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 696'ncı günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın dün ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçarak teslim olan 5 örgüt mensubu arasında evlat nöbetindeki Ayşegül Biçer'in oğlu Mustafa, Güllü Turan'ın kızı Alev ve Hayriye Akyüz'ün kardeşi Ensari Karaşan'ın olduğunu bildirmesi, aileler tarafından sevinçle karşılandı. Evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan aile sayısının 31'e çıkması, HDP binası önünde kurban kesilip, davul zurna eşliğinde halay çekilerek kutlandı. 

BAKAN YANIK'TAN DESTEK MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da evladının teslim olduğu haberini alan anne Ayşegül Biçer'i arayarak, destek mesajını iletti. Yanık, "Sizin mücadeleniz ve bütün annelerin mücadelesi çok önemli. Sizin farkınız hastalığa, tehdide ve baskıya rağmen kararlılıkla vazgeçmememiz. Rabb'im inşallah size şifa da verir çocuğunuza kavuştuğunuz gibi sağlığınıza da kavuşursunuz. Çok geçmiş olsun, ben çok mutlu oldum. Diğer annelere de selamlarımı iletiyorum. Diğer 2 çocuk daha gelmiş. Mücadele, annelerin mücadelesi. İnşallah terör örgütünün kökünü kazımaya vesile olacaktır. İnşallah hepsinin kökünü kurutacağız. Selamlarımı iletiyorum herkese" dedi.

Bakan Yanık ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Ayşegül Biçer, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını aktardı. Biçer, "Biz burada feryat ettik, onlar da orada mücadele etti. Bu zafer Türkiye'nin zaferidir. Biz hepimiz birlik ve beraberlik içinde kazandık. PKK ve siyasi kolu HDP bunu iyi bilsin ki bu nöbet devam edecek. Biz ilk gün de dedik; tek bir terörist, tek bir evlat kalmayana kadar, Kandil tamamen çökene kadar bu mücadele devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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